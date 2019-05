'Het kan toch niet dat je je telefoon op vliegtuigstand moet zetten om aan verkiezingskandidaten te ontkomen?' schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Op dat vlak zijn de spelregels voor kiescampagnes echt wel achterhaald.'

Politiek interesseert me. Heel erg zelfs. Dus wil ik weten met welke projecten en ideeën de kandidaten op 26 mei naar de verkiezingen stappen. Ik lees hun standpunten in de kranten, hoor ze op televisie, zie ze eindeloos op sociale media passeren en vind om de paar dagen hun flyers in mijn bus. Daar heb ik totaal geen moeite mee. Ik word er zelfs een beetje vrolijk van als ik de eerste affiches aangeplakt zie worden. Let the games begin.

