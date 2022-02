Jong Groen is niet tevreden met de vliegtaks van de federale regering. 'De bedragen die vandaag voorgesteld worden, zijn het vernoemen gewoon niet waard', schrijven co-voorzitters Jordy Sabels en Paola Travella en politiek secretaris Stien Buts.

De federale regering stelde met trots de nieuwe vliegtaks voor, een maatregel bedoeld om ons twee keer te doen nadenken voor we een vliegtuigticket boeken: 'is de trein niet goedkoper én beter voor het klimaat?'

Maar voor de prijs van een koffie, vragen wij ons bij Jong Groen af, of het doel niet totaal de mist in gaat.

De taks is er namelijk eentje geworden met de gigantische prijzen van 10 euro voor vluchten binnen 500 kilometer, 2 euro voor een langere afstand binnen Europa, en 4 euro voor vluchten buiten Europa. Het is een vlakke taks om de kas te spijzen, maar zonder echte ecologische motivatie of doelen eraan gekoppeld.

Studenten die in de lesvrije week er even tussenuit gaan kunnen aan boord bij Ryanair een koffie kopen voor 3 euro. De voorgestelde vliegtaks naar pakweg Milaan zou hen slechts 2 euro extra kosten, daarvoor laten ze het niet.

Er is nochtans een alternatief, dat veel beter is voor klimaat en samenleving. Ze kunnen namelijk ook een trein Brussel-Parijs-Milaan nemen. Maar voor deze treinrit betaal je vandaag snel het driedubbele van een Ryanair ticket.

Steden als Milaan, Wenen, Barcelona en Praag hebben nog een tamelijk vlotte treinverbinding met Brussel, maar het Europese treinnetwerk heeft nog stappen te gaan om écht vlot te sporen en te concurreren met de luchtvaart.

Moet een vliegtaks die minder dan een koffie kost het klimaat redden?

Ghost flights

Om ons klimaat op tijd te redden, moeten we de vluchten binnen de 500 kilometer prioritair inperken. Sterker nog, met Jong Groen stellen we voor dat treinreizen de norm moeten worden voor alle afstanden die korter dan 1000 kilometer zijn. De prijzen van deze treinritten moeten dan ook naar omlaag, terwijl we de ridicuul lage vliegtuig prijzen liever zien stijgen. En slimme, gerichte taksen kunnen daarbij helpen.

We zijn er dan ook zeker van overtuigd dat de vliegtaks een goede maatregel zou kunnen zijn. Het kan, wanneer efficiënt ingezet, mensen echt op weg zetten om de goede én goedkope keuze te maken. Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt in acht genomen, en de focus ligt hierbij ook terecht op de kortere vluchten. Maar de bedragen die vandaag voorgesteld worden zijn het vernoemen gewoon niet waard.

Intussen vliegen luchtvaartmaatschappijen rond met lege vliegtuigen, enkel en alleen om hun gebruiksrechten te behouden op de luchthavens. Greenpeace schat in dat het deze winter alleen al om zo'n 100.000 ghost flights gaat, wat gelijkgesteld kan worden aan de jaarlijkse uitstoot van 1,4 miljoen auto's. Voor deze meest nutteloze vluchten betaalt niemand een taks, er zitten immers geen passagiers op.

We hebben dus een tweede hefboom nodig naast de vliegtaks op individuele gebruikers. In het regeerakkoord staat dat de federale regering zich zal inzetten op Europees niveau om een kerosinetaks in te voeren. Momenteel is kerosine belastingvrij, terwijl de consumptie van deze brandstof rechtstreeks in verband staat met de impact op het milieu. Het taxeren van kerosine is dus het belangrijkste handvat in dit hele verhaal.

Waar blijft dit en wanneer komt het ervan? Wij wachten.

