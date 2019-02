Moet België 700 miljoen terugbetalen aan multinationals? 'De volgende regering krijgt dit in de nek gedraaid'

De paarse regering-Verhofstadt II voerde in 2004 de Excess Profit Rulings in. Dat is een gunstmaatregel waarmee de Belgische regering grote bedrijven naar ons land wilde lokken. Concreet betekent de maatregel dat 36 grote ondernemingen waaronder Inbev, BASF, Atlas Copco en Kinepolis geen belastingen moesten betalen op internationale winsten in ons land. In totaal was het belastingvoordeel, dat intussen niet meer van toepassing is, goed voor een som van 900 miljoen euro op een belastbaar bedrag van ruim twee miljard euro.

