Voorzitter Mischaël Modrikamen verlaat zijn Parti Populaire, maar de partij wordt niet ontbonden. Dat zegt hij aan Sudinfo.be en RTBF.

De Franstalige zender had eerder op de dag gemeld dat de partij zou worden ontbonden.

In de vorige legislatuur had de Parti Populaire, met Aldo Carcaci, nog één verkozene in de Kamer, maar bij de verkiezingen van afgelopen zondag verloor de partij ook die zetel. Advocaat Mischaël Modrikamen is ontgoocheld en wijt het verlies onder meer aan een gebrek aan media-aandacht.

Ook de concurrentie van Listes Destexhe en La Droite deed de partij geen goed. 'Ik kan niet zeggen dat het me niet triest maakt', zegt Modrikamen vrijdag. 'Misschien doe ik in de toekomst nog op een andere manier aan politiek. Mogelijk verlaat ik zelfs het land. Alle opties liggen open.'

De Parti Populaire werd in 2009 gesticht door Modrikamen en econoom Rudy Aernoudt.