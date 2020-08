De Mode Unie vraagt de federale regering om de regel van individueel shoppen te versoepelen.

In een open brief vraagt Mode Unie de federale regering dinsdag om winkelen met meerdere mensen opnieuw toe te staan. 'Winkelen kán veilig. Versoepel het individueel shoppen dus, of kijk verder toe hoe ons bloeiend Belgisch modelandschap langzaam dood bloedt. Aan u de keuze', schrijft directeur Isolde Delanghe.

Sinds 29 juli moeten mensen alleen winkelen, met uitzondering van minderjarigen die met een gezinslid gaan winkelen of van mensen die begeleiding nodig hebben. Ook mag een bezoek aan een winkel maximaal dertig minuten duren.

In de drie maanden daarvoor bewezen de modewinkels echter dat winkelen veilig kan, zegt Delanghe. 'Bij de heropening op 11 mei werden strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in modewinkels, op heden kwam nog geen enkele klacht binnen over een overtreding van de genomen veiligheidsmaatregelen.'

Volgens Mode Unie is bij de huidige regels het evenwicht tussen economische leefbaarheid en de bescherming van de volksgezondheid zoek. 'De wintercollectie wordt volop geleverd, de facturen hiervoor dienen betaald te worden, de stukken moeten opgeslagen worden. De verkoop is stilgevallen omdat consumenten schrik hebben om te gaan shoppen', klinkt het.

De sectororganisatie begrijpt bovendien niet waarom mensen met hun bubbel op restaurant mogen, maar wel alleen moeten shoppen. 'Onze vraag tot versoepeling kost de belastingbetaler geen cent en houdt honderden modewinkeliers uit het faillissement en evenveel werknemers aan het werk.'

