Alles wordt uiteindelijk een televisiereeks, zelfs mijn favoriete krantenrubriek.

Sinds vorige vrijdag is Modern Love te zien op Amazon Prime. Ik heb het nog niet bekeken - ik raak niet door het alom bejubelde doch doodvervelende The Politician heen - en misschien doe ik dat ook wel helemaal niet. Het is al veel te leuk in The New York Times, waarin elke zondag een aflevering van Modern Love verschijnt. Het opzet is eenvoudig: elke week schrijft er iemand een liefdesverhaal van zich af. U doet zichzelf een groot plezier door die kleine verhalen elke week te lezen.

...