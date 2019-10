Mobiliteitsraad MORA heeft 'fundamentele bedenkingen' bij de aanpassing van de kilometerheffing voor vrachtwagens in de Vlaamse begroting voor 2020. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) stelt daarin voor de kilometerheffing voor zware vrachtwagens boven de 32 ton te verhogen, terwijl de heffing voor de laagste categorie tot 12 ton gehalveerd zou worden. 'Een loutere belastingverhoging', vindt de MORA, die bovendien 'een toekomstig duurzaam mobiliteitsbeleid hypothekeert'.

In de Vlaamse begrotingsplannen voor 2020 staat een grondige bijsturing van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De heffing voor de zwaarste categorie - boven de 32 ton - bedraagt nu tussen de 0,105 en 0,199 euro per kilometer, afhankelijk van de euronorm van het voertuig, maar die wordt 'verhoogd', staat er. De MORA heeft het in zijn advies over een bedrag van 0,02 euro voor alle emissieklassen. Voor de laagste categorie - tussen 3,5 ton en 12 ton - wordt de huidige kilometerheffing van 0,078 tot 0,154 euro per kilometer dan weer gehalveerd.

Geen goed idee, vindt Mobiliteitsraad MORA. 'Deze maatregel is een loutere belastingverhoging', stellen voorzitter Daan Schalck en algemeen secretaris Frank Van Thillo in een advies aan minister Diependaele. De MORA lijst tal van bezwaren op. Op ecologisch vlak bijvoorbeeld: vrachtvervoer op de weg gebeurt volgens de Mobiliteitsraad het meest efficiënt in de grootste vrachtwagens, maar omdat die categorie een hogere kilometerheffing zal moeten betalen 'stuwt de maatregel naar het gebruik van meer voertuigen uit een lagere en dus minder efficiënte gewichtsklasse'.

Bovendien geldt het verhoogde tarief voor alle emissieklassen, klinkt het, waardoor de properste voertuigen relatief gezien de hoogste prijsverhoging voor de kiezen krijgen. Ook qua mobiliteitssturing zou de maatregel ondermaats presteren, vindt de MORA. Een lager tarief zal de verschuiving naar 'camionettisering' - meer bestelwagens in plaats van kleinere vrachtwagens - niet tegenhouden, omdat bestelwagens nog op andere manieren aantrekkelijker zijn dan vrachtvervoer. Zo is er geen snelheidsbegrenzer aanwezig en zijn er geen verplichte rij- en rusttijden.

De aanpassing zal ook geen impact hebben op de files, meent de MORA. Dat komt vooral omdat de kilometerheffing vooralsnog enkel voor vrachtvervoer worden toegepast. 'De MORA kan niet gunstig adviseren over een maatregel die een toekomstig, duurzaam mobiliteitsbeleid hypothekeert. Deze maatregel invoeren maakt het onmogelijk om te evolueren naar een slimmere, meer mobiliteitssturende en eerlijkere kilometerheffing.'