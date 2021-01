Het Vias Institute en mobiliteitsorganisatie VAB vragen automobilisten om hun mondmasker niet aan de achteruitkijkspiegel te hangen. In principe mogen agenten zelfs boetes uitschrijven.

'Het belemmert het zicht en zorgt mogelijk voor afleiding', klinkt het dinsdag. In principe mogen agenten zelfs boetes uitschrijven als het zicht belemmerd wordt door een onnodig voorwerp.

Het is een doodgewoon beeld geworden sinds de coronacrisis: in veel auto's bengelt aan de achteruitkijkspiegel een mondmasker. Dat is niet alleen omwille van hygiënische redenen geen goed idee, ook omwille van de veiligheid, blijkt nu. Een mondmasker aan de spiegel belemmert namelijk het zicht, waardoor fietsers, motorrijders of wandelaars als het ware uit het zicht kunnen verdwijnen.

'We raden inderdaad af om mondmaskers aan de spiegel te hangen, beter is om ze veilig op te bergen in een zakje. Stel dat het begint te slingeren, dan ben je ook sneller afgeleid. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen', aldus Stef Willems, woordvoerder van het Vias Institute. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt dat door het mondmasker de dode hoek mogelijk groter gemaakt wordt.

Luxemburg beboet

In Luxemburg is het inmiddels al verboden om een mondkapje aan de spiegel te hangen. Wie betrapt wordt, krijgt een boete van 49 euro. In België staat het niet expliciet vermeld in de verkeersregels, al is een boete tot 120 euro niet uitgesloten. 'Het zicht moet te allen tijde gewaarborgd worden. Als een agent de regels strikt volgt, kan hij dus een boete uitschrijven', aldus VAB-woordvoerster Joni Junes. 'Maar we pleiten niet voor zulke boetes, maar roepen de mensen wel op om het mondmasker veilig op te bergen.'

