Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters erkent dat de berichtgeving over De Lijn haar 'zorgen baart' en dat er sprake is van 'onrust' bij het personeel en de reizigers. Dat ook de plannen van de nieuwe Vlaamse regering die onrust zouden aanwakkeren, is volgens haar ongegrond. 'Wij willen van De Lijn een performant bedrijf maken dat efficiënt omgaat met overheidsmiddelen', aldus Peeters.

De Lijn lijkt in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Het regent negatieve signalen over de vervoersmaatschappij. Het aantal klachten over de gebrekkige stiptheid zit op recordhoogte en de reizigerstevredenheid op een dieptepunt. De maatschappij moet steeds meer ritten schrappen, onder meer omwille van een nijpend chauffeurstekort. Daarbovenop raakte eerder deze week bekend dat een pak managers en experts de jongste maanden het 'zinkend schip' hebben verlaten.

Reden voor een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Het werd een bij momenten scherp en ideologisch debat tussen meerderheid en oppositie. Volgens oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA liggen de besparingen op de werkingsmiddelen van De Lijn aan de basis van het stijgende ongenoegen en de dalende dienstverlening.

Björn Rzoska (Groen) erkent wel dat er extra geïnvesteerd is in nieuwe bussen en trams. 'Maar wat helpen extra bussen en trams als de dienstverlening niet kan gegarandeerd worden?', aldus Rzoska. SP.A-parlementslid Els Robeyns vindt dan weer dat de regering met een 'crisisplan' moet komen voor De Lijn. PVDA-fractieleider Jos D'Haese ging nog een stapje verder en vindt dat De Lijn wordt 'kapot bespaard'.

De kritiek van de oppositie schoot bij de meerderheid in het verkeerde keelgat. 'Ja, de dienstverlening kan beter en ja, het management schiet misschien tekort. Maar het fabeltje dat De Lijn wordt kapot bespaard klopt niet', reageerde CD&V-parlementslid Karin Brouwers.

Volgens Open VLD-parlementslid Marino Keulen gaat er 1,3 miljard euro naar De Lijn. 'Een kolossaal bedrag.' En ook Bert Maertens (N-VA) ontkent dat de Vlaamse regering snijdt in het openbaar vervoer. 'Insinueren dat deze regering nog eens zal snijden in De Lijn is holle retoriek', aldus Maertens. De N-VA'er richtte zich tot PVDA'er D'Haese: 'Ik kan u een tip geven: wie af en toe eens op dieet gaat en aan zijn/haar conditie werkt, die gaat betere prestaties afleveren en betere resultaten boeken. Ik denk dat dat de les is voor De Lijn.'