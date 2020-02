Mobiliteitsexpert Willy Miermans (UHasselt) vindt het goed dat de OESO de federale regering aanmaant om snel werk te maken van een tolsysteem rond Antwerpen en Brussel.

1. Wat is het beste: een tolsysteem of een kilometerheffing? De OESO pleit in de eerste plaats voor een tolsysteem rond Antwerpen en Brussel. Technisch en financieel is dat ook de snelste en meest efficiënte manier om de files aan te pakken. In Antwerpen en Brussel heb je ook de meeste problemen. Vanwege mijn bezorgdheid om het klimaat ben ik wel eerder voorstander van een algemene kilometerheffing, want dan zal iedereen twee keer nadenken voor hij of zij de auto neemt. 2. Is een algemene kilometerheffing asociaal? Als je die ook invoert in landelijke gebieden en het systeem mensen moet aanzetten om het openbaar vervoer te nemen, spreek je toch al snel van een heffing van 30 eurocent per kilometer. Dat tikt snel aan. Bovendien is ons openbaar vervoer op dit ogenblik totaal niet aangepast om die bijkomende passagiers te vervoeren. 3. Londen heeft een tolheffing. Hoe efficiënt werkt die? Het filevolume is er vrijwel meteen met 20 tot 25 procent gedaald. Daarom zijn er ook al vergelijkbare tolsystemen ingevoerd in Stockholm, Oslo, Bergen, Singapore enzovoorts. 4. In welke mate hebben files een negatieve invloed op de productiviteit? Je moet dat niet overdrijven. Uit studies blijkt dat slechts tien procent van de Vlamingen geregeld in de file staat. Ze verliezen er gemiddeld twintig minuten mee. Is dat zo erg? Voor sommigen is dat misschien quality time, een beetje rustig in je auto zitten en filosoferen over het leven. Dat is beter dan twintig minuten eerder thuis zijn om dan in je zetel te ploffen en naar een soap op tv te kijken. 5. De OESO vindt dat er te veel salariswagens rijden in dit land. Ik ben al lang een voorstander van de beperking van salariswagens. Op die manier subsidieert de overheid de auto, maar omdat er ondertussen al honderdduizenden Belgen met zo'n auto rondrijden, is het bijzonder lastig om daar iets aan te doen. Het zal veel mensen pijn doen.