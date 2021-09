De MIVB verwacht vrijdag sterke hinder op haar hele net, als gevolg van de nationale betoging tegen de wet op de loonnorm. Ze vraagt haar reizigers dan ook uit te kijken naar andere oplossingen om zich in Brussel te verplaatsen.

Verschillende vakbondsorganisaties roepen op om vrijdag 24 september deel te nemen aan een manifestatie in Brussel. Ze willen daarmee druk zetten op de regering voor een aanpassing van de loonnormwet, die de loonkostenontwikkeling in de privésector in toom moet houden om de concurrentiekracht van de bedrijven tegenover de buurlanden te beschermen. Momenteel is het moeilijk de exacte omvang van de hinder in te schatten, maar de MIVB verwacht sowieso problemen in de hoofdstad. 'Enerzijds omdat een deel van het personeel zal deelnemen aan de actie, maar de doortocht van de manifestanten zal ook gevolgen hebben voor verschillende MIVB-lijnen', klinkt het in een persbericht. De MIVB verontschuldigt zich nu al voor het ongemak en stelt naar eigen zeggen alles in het werk om haar reizigers de hele dag lang zo goed mogelijk te informeren over de situatie, via alle mogelijke kanalen. De vervoersmaatschappij roept reizigers ook op om in de mate van het mogelijke alternatieven te voorzien voor het openbaar vervoer.