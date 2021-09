'Een leven van plotse afzondering en een gebrek aan jobs op het scherm heeft van de celebritypodcast een heel aanwezig genre gemaakt.'

Vroeger, in de gouden jaren die alle jaren voor 2020 zijn, werden podcasts gemaakt door nerds en vrouwen die moordverhalen cool vinden. En beluisterd door diezelfde twee groepen. Celebrity's hielden zich niet bezig met auditieve media, want die zijn voor lelijke mensen. De enige bekende cameo's die je in de podcastwereld al eens tegenkwam waren er van celebs die tussen twee projecten in niet goed wisten wat te doen en dan een podcast begonnen met een onbekende vriend, om zowel de podcast als de vriend onmiddellijk te verlaten wanne...

Vroeger, in de gouden jaren die alle jaren voor 2020 zijn, werden podcasts gemaakt door nerds en vrouwen die moordverhalen cool vinden. En beluisterd door diezelfde twee groepen. Celebrity's hielden zich niet bezig met auditieve media, want die zijn voor lelijke mensen. De enige bekende cameo's die je in de podcastwereld al eens tegenkwam waren er van celebs die tussen twee projecten in niet goed wisten wat te doen en dan een podcast begonnen met een onbekende vriend, om zowel de podcast als de vriend onmiddellijk te verlaten wanneer een echte job zich aandiende. Een leven van plotse afzondering en een gebrek aan jobs op het scherm heeft van de celebritypodcast een heel aanwezig genre gemaakt. In de celebritypodcast interviewen celebrity's hun vrienden. Dat zijn ook celebrity's. Interviewen is trouwens een groot woord: ze praten ermee. Over hun leven, over hun werk, over hun sapdiëten. En wij vinden dat tof. Maar waarom? Misschien omdat het voor velen van ons de enige manier is om te kunnen optrekken met A-liststerren. Naar de Lidl met Jason Bateman en Will Arnett, of een paniekaanval vermijden door met Conan O'Brien in het park te gaan wandelen: dat is gewoon gezellig. Je zou die dingen ook met je vrienden kunnen doen, maar wanneer was de laatste keer dat zij een grappige anekdote vertelden over een etentje bij Jennifer Aniston thuis? Toch al wel lang geleden. Misschien vinden we het leuk om te denken dat celebrity's ook maar mensen zijn. En dat het leven van een extreem rijk, mooi, bekend persoon niet zo veel verschilt van het onze. Of tenminste, zo leek het toch tijdens de intermissie van het leven die corona was. Een wereldwijde pandemie is waarschijnlijk de enige periode waarin wat wij doen niet heel anders is dan wat een gemiddelde Hollywoodster doet. Namelijk niets. En tv-kijken. Voor de eerste keer kijken acteurs naar de reeksen waarin ze tien jaar geleden meespeelden, en ze vinden die reeks zo goed dat ze er een podcast over moeten maken. Hebt u The Office al 83 keer uitgekeken en bent u klaar voor een podcast waarin de acteurs elke aflevering tot in het detail bespreken? Geen probleem: er bestaan er twee. Altijd al benieuwd geweest naar wat twee vergeten actrices te zeggen hebben over hun jaren bij The OC? Ik ook heel erg. Gelukkig is er Welcome to the OC, Bitches! om dat gapende gat te vullen. Dus het spijt me, gewone mens, maar ik kan vandaag niet afspreken. Ik ga btw-bonnetjes sorteren met Jameela Jamil en voor mij uit staren in een koffiebar met Busy Philipps. Misschien morgen?