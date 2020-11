Er is dringend nood aan een proactief, coherent, aanhoudend en correct begroot beleid dat efficiënt de strijd aangaat tegen alle vormen van geweld op vrouwen. Dat is de boodschap van het platform Mirabal op de internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen op 25 november.

Het platform Mirabal brengt vrouwenverenigingen, gespecialiseerde dienstverlening en middenveldorganisaties samen. Sinds 2017 organiseert het ieder jaar op 25 november een nationale manifestatie ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Vandaag vinden kleine acties plaats in enkele steden. De organisatie vraagt om ook online op te komen tegen geweld op vrouwen. Bedoeling is om foto's te delen op Facebook, Twitter of Instagram waarin je een paars geschilderde hand opsteekt, met de hashtags #stopgeweldtegenvrouwen, #25november en #mirabalbelgium.

Volgens Mirabal is de problematiek van geweld op vrouwen pas echt duidelijk geworden tijdens de eerste lockdown. Concrete cijfers zijn er niet, maar 'zowel in de openbare ruimte als in de privéomgeving en op sociale media nam het geweld op vrouwen toe', klinkt het. 'De vrouwen die binnenshuis opgesloten zaten met hun agressor hadden het nog moeilijker om hulp te vinden of te ontsnappen. En nog meer dan anders waren politie en justitie vaak niet in staat om te doen wat ze moeten doen: slachtoffers beschermen en daders vervolgen', aldus Mirabal. 'Voor vrouwen in armoede, vrouwen met een handicap en vrouwen met een precair verblijfsstatuut was de situatie extra ingewikkeld.'

Prioritair

In zijn beleidsnota maakte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne begin november bekend dat hij prioriteit wil maken van seksueel geweld. Hij heeft de ambitie om het hoofdstuk seksuele misdrijven snel te herschrijven, zodat het kan worden ingevoegd in het huidig Strafwetboek. Verder voorziet hij een automatische tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal bij seksuele misdrijven en wil hij een risicotaxatie invoeren, waardoor bepaalde dossiers prioritair gedagvaard worden voor de rechtbank. In elke rechtbank wordt een aparte ruimte voorzien zodat de slachtoffers niet samen met de verdachte moeten wachten.

Proactief

Ook de Vlaamse regering zegt een prioriteit te willen maken van de strijd tegen seksueel geweld. De regering stelde op 23 oktober het eerste Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld voor waarbij een integrale aanpak vanuit het oogpunt van het slachtoffer centraal staat, zo laat Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir weten.

Maar Mirabal vraagt aan de overheden 'om eindelijk de aanbevelingen van de groep van experts van de Raad van Europa toe te passen en om concreet werk te maken van een proactief, coherent, aanhoudend en correct begroot beleid dat efficiënt de strijd aangaat tegen alle vormen van geweld op vrouwen'.

De actiegroep Stop Féminicide telde dit jaar al 21 vrouwen in België die werden vermoord om de eenvoudige reden dat ze vrouwen waren. Vorig jaar stond de teller van de vzw op 24. Bekendste naam in de lijst van dit jaar is Ilse Uyttersprot. De Aalsterse ex-burgemeester werd door haar vriend omgebracht. In 2019 beroerde de verdwijning van Julie Van Espen het land. Zij werd in mei 2019 om het leven gebracht toen ze met de fiets onderweg was naar vriendinnen.

Officiële cijfers over geweld op vrouwen zijn er niet omdat vele zaken onder de radar blijven. De Vrouwenraad en de Conseil des Femmes Francophones beslisten om in het kader van de Internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen hulde te brengen aan vrouwen die gedood werden door een agressor die dicht bij hen stond. Elke week zal een video gepubliceerd worden waarin bekende Vlamingen oproepen om geweld tegen vrouwen en kinderen een halt toe te roepen. Vlaams minister Bart Somers en presentatrice Sofie Lemaire bijten de spits af.

