Ons land houdt dinsdag een Dag van Nationale Rouw om stil te staan bij het leed van de slachtoffers van de overstromingsramp en hun naasten. Om 12.01 wordt in het hele land een minuut stilte gehouden. De nationale vlag zal dan ook halfstok hangen en hulp- en interventiediensten laten hun sirenes loeien. Daarnaast zijn een aantal feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag woensdag afgelast.

Zeker 31 slachtoffers kwamen vorige week in Wallonië om het leven bij de overstromingsramp, maar vermoedelijk zal die dodentol nog oplopen, want tientallen personen zijn vermist. Daarom werd een Dag van Nationale Rouw aangekondigd. Koning Filip zal samen met premier Alexander De Croo in Verviers, een gemeente in Luik die zwaar getroffen is, een herdenkingsplechtigheid houden. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Waals minister-president Elio Di Rupo, minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet, de gouverneur van Luik Hervé Jamar en burgemeesters van de getroffen gemeenten zullen aanwezig zijn. Het gezelschap zal onder meer spreken met delegaties van de brandweer, ambulanciers, de Civiele Bescherming, de politie en slachtoffers.

Verschillende organisaties lieten al weten dat ze de slachtoffers zullen herdenken. Zo zullen de voertuigen van openbaarvervoermaatschappijen De Lijn en de MIVB om 12.01 uur een minuut stilstaan. Om de veiligheid van de reizigers en andere weggebruikers niet in het gedrang te brengen, zullen de bus-, tram- en metrochauffeurs dan aan hun eerstvolgende halte stoppen. Daar leggen ze de motor gedurende een minuut stil. Ook de overige medewerkers zullen dinsdagmiddag een minuut stilte houden. De NMBS zal de treinen niet stilleggen, maar vraagt reizigers en het personeel om de minuut stilte in acht te nemen. De natuurramp had ook een enorme impact op het treinverkeer. De heropstart van het treinverkeer in de getroffen zones zal nog weken in beslag nemen. Ook de atleten van Team Belgium zullen dinsdag in het Olympisch dorp in Tokio een minuut stilte houden. Dat zal gebeuren om 9 uur plaatselijke tijd. Alle Belgen die in het dorp aanwezig zijn, werden uitgenodigd door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

De VRT past zijn aanbod aan. Zo komt er onder meer om 11.45 uur een extra Journaal. Alle VRT-radiozenders zullen hun muziek aanpassen. Nog zullen de VRT-radio's, net zoals commerciële zenders Qmusic, Joe, Willy, Nostalgie, NRJ en de lokale radiozenders van de Vereniging Regionale Radio Omroepen (VRRO) om 12 uur het nummer 'No Sound But The Wind' van Editors draaien, als teken van solidariteit. De merken van DPG Media brengen onder de noemer 'Helpende Handen' dan weer verhalen van 'verbondenheid, hoop en veerkracht'. Tot slot zijn een aantal feestelijkheden ter gelegenheid van de nationale feestdag woensdag afgelast. Zo liet het paleis weten dat het concert 'Preludium tot de Nationale Feestdag' in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel niet zal plaatsvinden. Ook het Bal National op het Vossenplein is Brussel, dat traditioneel plaatsvindt aan de vooravond van de nationale feestdag, gaat niet door. De kermiskramers van de Brusselse Zuidfoor zullen dan weer de volledige kermis vijf minuten stilleggen uit solidariteit met de slachtoffers.

