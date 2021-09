Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) legt de oprichting van een OCAD voor het klimaat op de regeringstafel.

Het OCAD is het orgaan dat het dreigingsniveau analyseert in verband met terrorisme en extremisme. De Ecolo-minister wil een gelijkaardig orgaan om de klimaatrisico's permanent te monitoren.

'Net als het OCAD zou dit orgaan een federaal pluridisciplinair kennis- en expertisecentrum zijn', legt Khattabi uit. Het zou onder de voogdij van de minister van Klimaat en Milieu vallen. De instelling zou zijn opdrachten volledig onafhankelijk uitvoeren, wat een garantie moet bieden op neutrale en objectieve risico-analyses en aanbevelingen. En het zou verslag uitbrengen aan de Nationale Veiligheidsraad, waar dus ook de minister van Klimaat en Milieu zou worden uitgenodigd.

'Het is meer dan ooit onze taak bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen in 2050 door een beter begrip, door meer te anticiperen en beter samen te werken, binnen een holistische benadering', besluit de minister.

