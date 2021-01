In Oostende zijn minstens vijftien gevallen vastgesteld van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. De besmettingen doen zich voor in verschillende zorginstellingen, bevestigt de stad zaterdag.

Deze week werden verschillende zorginstellingen in Oostende geconfronteerd met nieuwe vastgestelde besmettingen bij bewoners en personeel. Het gaat onder meer over de afdeling geriatrie van de campus Serruys van AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO (23 bewoners en 24 personeelsleden) en woonzorgcentrum A. Lacourt (22 bewoners en 4 personeelsleden). Uit laboratoriumtesten bleek dat al minstens vijftien besmettingen te linken zijn aan een gemuteerde stam van de Zuid-Afrikaanse variant.

Volledige afzondering

Heel wat positieve teststalen worden momenteel verder onderzocht. De kans is groot dat de Zuid-Afrikaanse variant nog een aantal keer zal opduiken. De getroffen afdelingen werden volledig ingericht als 'cohortafdeling': volledige afzondering van de rest van het ziekenhuis of woonzorgcentrum, met ook afzonderlijk personeel. Bewoners worden regelmatig opnieuw getest.

In overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid zullen er ook preventief brede testen gebeuren buiten de getroffen zorginstellingen. Uit voorzorg zullen onder meer alle bewoners van twee appartementsgebouwen, een in de Ieperstraat en een aan het Ernest Feysplein, zo snel mogelijk preventief getest worden. Dat zal gebeuren met een mobiele testcrew die bij de mensen thuis zal komen. De stad Oostende roept op tot extra voorzichtigheid en waakzaamheid de komende weken.

Deze week werden verschillende zorginstellingen in Oostende geconfronteerd met nieuwe vastgestelde besmettingen bij bewoners en personeel. Het gaat onder meer over de afdeling geriatrie van de campus Serruys van AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO (23 bewoners en 24 personeelsleden) en woonzorgcentrum A. Lacourt (22 bewoners en 4 personeelsleden). Uit laboratoriumtesten bleek dat al minstens vijftien besmettingen te linken zijn aan een gemuteerde stam van de Zuid-Afrikaanse variant.Heel wat positieve teststalen worden momenteel verder onderzocht. De kans is groot dat de Zuid-Afrikaanse variant nog een aantal keer zal opduiken. De getroffen afdelingen werden volledig ingericht als 'cohortafdeling': volledige afzondering van de rest van het ziekenhuis of woonzorgcentrum, met ook afzonderlijk personeel. Bewoners worden regelmatig opnieuw getest.In overleg met het Agentschap Zorg & Gezondheid zullen er ook preventief brede testen gebeuren buiten de getroffen zorginstellingen. Uit voorzorg zullen onder meer alle bewoners van twee appartementsgebouwen, een in de Ieperstraat en een aan het Ernest Feysplein, zo snel mogelijk preventief getest worden. Dat zal gebeuren met een mobiele testcrew die bij de mensen thuis zal komen. De stad Oostende roept op tot extra voorzichtigheid en waakzaamheid de komende weken.