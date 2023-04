Minstens 49 Kamerleden kregen ook pensioenextra’s

Het pensioenschandaal in de Kamer breidt verder uit. Uit interne documenten blijkt dat sinds 2014 álle Kamerleden het wettelijk toegestane maximumpensioen kunnen overschrijden met een bonus van 20 procent, omgerekend 19.000 euro bruto per jaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag, dat de documenten kon inkijken.

Concreet kunnen Kamerleden het maximumbedrag van 7.813 euro bruto overschrijden door opgebouwde pensioenrechten van andere jobs mee in rekening te brengen.

Zo kunnen ex-parlementsleden maandelijks tot 1.562 euro bruto extra pensioengeld trekken, waardoor het bedrag oploopt tot 9.375 euro bruto per maand. Hoeveel oud-Kamerleden daar gebruik van hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.

Wat wel al zeker is, is dat minstens 49 gewezen Kamerleden zelfs méér uitbetaald kregen dan dat verhoogde plafond van 120 procent. Dat staat in een interne nota die maandag werd opgesteld door de Dienst Boekhouding van de Kamer.

De te veel betaalde bedragen komen meestal uit de Pensioenkas van de Kamer. De kwestie wordt dinsdag besproken op het Bestuurscomité van de Kamer, aldus de krant.