In een brief aan premier Alexander De Croo vragen de ministers van Jeugd van Vlaanderen, de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap om geen algemeen geldende reisbeperingen op te leggen aan kinderen en jongeren.

Dat doen ze in de aanloop naar het vastleggen van de Belgische modaliteiten van het digitaal EU-covid-certificaat.

De EU-lidstaten en het parlement bereikten vorige week een politiek akkoord over het coronacertificaat. Wie gevaccineerd is tegen covid-19, een negatieve test heeft afgelegd of kan bewijzen dat hij de ziekte recent doormaakte, zal zo'n certificaat kunnen krijgen om vanaf deze zomer vrij rond te reizen in de Schengenzone. Echter, de lidstaten zelf blijven bepalen of er alsnog reisbeperkingen worden opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en zijn collega's Valérie Glatigny van de Franse gemeenschap en Isabelle Weykmans van de Duitstalige gemeenschap vragen nu in een brief aan premier De Croo om bij de uitvoering van het Europees akkoord extra aandacht te hebben voor kinderen en jongeren.

'Discriminerend'

Ze argumenteren dat het discriminerend zou zijn om ook van minderjarigen te eisen dat ze over een certificaat beschikken. Zij kregen namelijk (nog) niet de kans om zich te laten vaccineren. Kinderen en jongeren verplichten een certificaat op zak te hebben, zou dan ook een de facto verplichting tot testing inhouden, zeggen de ministers. Dalle, Glatigny en Weykmans wijzen er ook op dat kinderen en jongeren die naar het buitenland gaan doorgaans binnen hun eigen 'groep' blijven - of ze nu op kamp gaan of met hun eigen gezin reizen. Ze dringen er daarom bij De Croo op aan geen (generieke) reisbeperkingen aan minderjarigen op te leggen. In heel specifieke gevallen kan een 'concrete leeftijdsbepaling' wel, vinden ze, maar die mag niet doorgetrokken worden naar groepsreizen met bussen of gezinsreizen.

