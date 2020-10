De federale minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en zijn collega van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's David Clarinval zijn zondagochtend in overleg met de sectoren die getroffen zijn door de nieuwe coronamaatregelen. De ministers doen daar de nieuwe steunmaatregelen uit de doeken.

Om 10 uur begon een eerste vergadering met de horecasector, de traiteurs en de nachtclubs. Ook de vakbonden zijn op het overleg aanwezig. Minister Clarinval maakte meteen duidelijk dat er verschillende maatregelen op tafel liggen. Zo komt er onder meer een verlenging van het overbruggingskrediet, krijgen de sectoren een vrijstelling van drie maanden op de betaling aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de federale staat zal een deel van de eindejaarspremie op zich nemen wanneer voor de werknemers die op technische werkloosheid zijn gezet.

Voor zelfstandigen die hun zaak niet sluiten, maar waar er wel een aanzienlijk verlies is, wordt het overbruggingsrecht verlengd.

De vakbonden laten aan de start van het overleg weten dat ze al een schrijven hadden gericht naar de ministers om een deel van de 500 miljoen euro die vrijgemaakt te besteden aan de eindejaarspremie. 'We willen een gelijkstelling voor de dagen waar er niet gewerkt is, maar we vragen ook een moratorium op de ontslagen, zodat er geen jobs sneuvelen. Iemand die niets meer kost, hoef je niet te ontslaan', klinkt het gezamenlijk bij de vakbonden.

De hotelsector hoopt nog steeds dat ze nu gelijkgesteld worden aan de horecasector en op dezelfde maatregelen kunnen rekenenen, want sinds het begin van de coronapandemie zijn zij gewoon open gebleven, met verliezen die rond de 90 procent omzet liggen.

Om 11.30 uur volgt een overleg met de evenementen -en cultuursector en de marktkramers.

Om 10 uur begon een eerste vergadering met de horecasector, de traiteurs en de nachtclubs. Ook de vakbonden zijn op het overleg aanwezig. Minister Clarinval maakte meteen duidelijk dat er verschillende maatregelen op tafel liggen. Zo komt er onder meer een verlenging van het overbruggingskrediet, krijgen de sectoren een vrijstelling van drie maanden op de betaling aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de federale staat zal een deel van de eindejaarspremie op zich nemen wanneer voor de werknemers die op technische werkloosheid zijn gezet. Voor zelfstandigen die hun zaak niet sluiten, maar waar er wel een aanzienlijk verlies is, wordt het overbruggingsrecht verlengd. De vakbonden laten aan de start van het overleg weten dat ze al een schrijven hadden gericht naar de ministers om een deel van de 500 miljoen euro die vrijgemaakt te besteden aan de eindejaarspremie. 'We willen een gelijkstelling voor de dagen waar er niet gewerkt is, maar we vragen ook een moratorium op de ontslagen, zodat er geen jobs sneuvelen. Iemand die niets meer kost, hoef je niet te ontslaan', klinkt het gezamenlijk bij de vakbonden. De hotelsector hoopt nog steeds dat ze nu gelijkgesteld worden aan de horecasector en op dezelfde maatregelen kunnen rekenenen, want sinds het begin van de coronapandemie zijn zij gewoon open gebleven, met verliezen die rond de 90 procent omzet liggen. Om 11.30 uur volgt een overleg met de evenementen -en cultuursector en de marktkramers.