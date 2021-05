Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en zijn collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden noemen de afluisterpraktijken in een Oost-Vlaamse politiezone 'een onaanvaardbare schending van de vertrouwelijkheid van het overleg tussen advocaat en cliënt'.

'Elke politiezone in ons land moet het principe van de vertrouwelijkheid van deze gesprekken strikt respecteren', aldus de ministers in een gezamenlijk communiqué.

De Tijd bracht de zaak vrijdag uit.

Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) stelde recent vast dat een Oost-Vlaamse politiezone vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten opnam. In het verhoorlokaal hing een bewakingscamera die permanent filmde, geluid registreerde en dat doorstuurde naar het lokaal van de speurders, schrijft De Tijd. Bovendien bleken de beelden automatisch te worden opgeslagen en waren de videobeelden van de verhoorlokalen ook zichtbaar voor het publiek.

'Omzichtig'

Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V), reageren verontwaardigd. 'Dit is een schending van de rechten van de verdediging. De Salduzwet (over de rechten bij verhoor, red.) geeft verdachten het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat', zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. 'De rechten van de verdediging zijn een fundamenteel principe van de rechtstaat waar heel omzichtig mee moet worden omgesprongen.' Van Quickenborne en Verlinden ondernemen nu naar eigen zeggen 'de nodige stappen om erop toe te zien dat elke politiezone in ons land zich strikt houdt aan deze regels'.

Het COC liet met onmiddellijk ingang een einde maken aan de opname van de gesprekken tussen advocaten en cliënten in de betrokken politiezone. De vaststellingen zijn nu overgemaakt aan het parket, dat de zaak volgens Van Quickenborne en Verlinden nu grondig onderzoekt.

'Elke politiezone in ons land moet het principe van de vertrouwelijkheid van deze gesprekken strikt respecteren', aldus de ministers in een gezamenlijk communiqué.De Tijd bracht de zaak vrijdag uit.Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) stelde recent vast dat een Oost-Vlaamse politiezone vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten opnam. In het verhoorlokaal hing een bewakingscamera die permanent filmde, geluid registreerde en dat doorstuurde naar het lokaal van de speurders, schrijft De Tijd. Bovendien bleken de beelden automatisch te worden opgeslagen en waren de videobeelden van de verhoorlokalen ook zichtbaar voor het publiek. Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Annelies Verlinden (CD&V), reageren verontwaardigd. 'Dit is een schending van de rechten van de verdediging. De Salduzwet (over de rechten bij verhoor, red.) geeft verdachten het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat', zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. 'De rechten van de verdediging zijn een fundamenteel principe van de rechtstaat waar heel omzichtig mee moet worden omgesprongen.' Van Quickenborne en Verlinden ondernemen nu naar eigen zeggen 'de nodige stappen om erop toe te zien dat elke politiezone in ons land zich strikt houdt aan deze regels'. Het COC liet met onmiddellijk ingang een einde maken aan de opname van de gesprekken tussen advocaten en cliënten in de betrokken politiezone. De vaststellingen zijn nu overgemaakt aan het parket, dat de zaak volgens Van Quickenborne en Verlinden nu grondig onderzoekt.