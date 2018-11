Ministerraad stelt goedkeuring arbeidsdeal uit

De ministerraad heeft de goedkeuring van een wetsontwerp en enkele koninklijke besluiten over de arbeidsdeal uitgesteld naar volgende week. Over een aantal punten zou nog extra overleg nodig zijn. Eén van de opmerkelijkste punten in die arbeidsdeal, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, stond vrijdag sowieso niet op de agenda. Daarover wordt pas later beslist.