Live Ministerraad komt momenteel bij elkaar: valt de regering of niet?

20:07

Peeters: 'We moeten een einde maken aan de discussie'

Bij het binnengaan van de ministerraad over het migratiepact, sprak vicepremier Kris Peeters duidelijke taal. 'De situatie is ernstig. We moeten een einde maken aan de discussie die al heel lang bezig is. Het parlement heeft een duidelijk signaal gegeven om voor het migratiepact te stemmen. We moeten dat respecteren. Dat kunnen we niet naast ons neerleggen.'