Ministerraad gaat door om 20.00h, De Wever wil dat België zich onthoudt

De ministerraad komt zaterdagavond om 20.00 uur samen in de Wetstraat 16. Dat werd vernomen bij verschillende regeringsbronnen. N-VA had om zo'n extra vergadering gevraagd, vooraleer premier Charles Michel naar Marrakesh zou afreizen. Daar staat maandag de goedkeuring van het VN-migratiepact op de agenda.

De standpunten liggen eigenlijk al een tijdje vast. Voor coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V moet de premier het migratiepact goedkeuren. Daarvoor zijn bijeenkomsten gepland op maandag in Marrakesh en binnenkort in New York. De drie partijen schaarden zich donderdag in de Kamer samen met zowat de voltallige oppositie achter een resolutie die de regering vraagt het pact goed te keuren. De vierde coalitiepartner N-VA is vierkant tegen.

Partijvoorzitter Bart De Wever zette zaterdagmiddag het verzet van de Vlaams-nationalisten nogmaals in de verf en vroeg dat ons land zich zou onthouden bij de stemming over het pact. 'De regering zal straks beslissen, maar wij gaan ons akkoord niet geven. Iedereen mag naar Marrakesh gaan, maar de regering waar N-VA in zit, gaat zich niet binden aan dat pact.' Maar MR-voorzitter Olivier Chastel - de partij van de premier - hield eerder op de dag voet bij stuk.

De eerste minister is donderdag in de Kamer duidelijk geweest, zegt Chastel: België zal het VN-migratiepact steunen, welke bezwaren de N-VA nu ook mag opwerpen. 'België zal niet de lijn van N-VA volgen, die zelf op de lijn van Oostenrijk en Italië zit, die de populistisch rechtse weg zijn ingeslagen', zegt hij. Het ziet er dus naar uit dat premier Michel het onverzoenbare moet proberen te verzoenen, voor hij naar de Marokkaanse stad afreist, of een creatieve oplossing uit zijn hoed moet toveren. Indien dat niet lukt, is het afwachten wat de nabije toekomst brengt. Maar om die uitkomst te weten, moet de regering eerst nog rond de tafel gaan zitten. Indien dat zaterdag niet gebeurt, is er altijd zondag nog een dag.