Het ministerieel besluit met de gewijzigde en verlengde maatregelen, zoals vrijdag beslist op het Overlegcomité, is zondag gepubliceerd in het Staatsblad. De wijzigingen hebben betrekking op de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren en het verbod op niet-essentiële reizen.

Georganiseerde activiteiten, zonder overnachting, voor kinderen tot en met 18 jaar mogen uitsluitend plaatsvinden in groepen van maximaal 10 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor jongeren vanaf 13 jaar moeten die activiteiten verplicht buiten plaatsvinden, voor kinderen tot en met 12 jaar in de mate van het mogelijke buiten.

Die maatregelen treden in werking op maandag 22 maart. Buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar in groepen tot en met 25 personen zijn dus niet langer mogelijk.

Zoals al aangekondigd op het Overlegcomité van 5 maart, wordt het verbod op niet-essentiële reizen verlengd tot 18 april, onder voorbehoud van de parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord over de overdracht van noodzakelijke gegevens naar de lokale overheden of politiediensten in het kader van de handhaving van de verplichte quarantaine of het testen van de reizigers. Alle andere maatregelen worden verlengd tot 30 april.

Georganiseerde activiteiten, zonder overnachting, voor kinderen tot en met 18 jaar mogen uitsluitend plaatsvinden in groepen van maximaal 10 personen, begeleiders niet meegeteld. Voor jongeren vanaf 13 jaar moeten die activiteiten verplicht buiten plaatsvinden, voor kinderen tot en met 12 jaar in de mate van het mogelijke buiten. Die maatregelen treden in werking op maandag 22 maart. Buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar in groepen tot en met 25 personen zijn dus niet langer mogelijk. Zoals al aangekondigd op het Overlegcomité van 5 maart, wordt het verbod op niet-essentiële reizen verlengd tot 18 april, onder voorbehoud van de parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord over de overdracht van noodzakelijke gegevens naar de lokale overheden of politiediensten in het kader van de handhaving van de verplichte quarantaine of het testen van de reizigers. Alle andere maatregelen worden verlengd tot 30 april.