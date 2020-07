Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) investeert de komende jaren 5,57 miljoen euro in verschillende oplossingen voor de problemen met water in landelijke gebieden.

Dat maakte ze zaterdag aan de Batsheerse Beemd in het Limburgse Heers.

Met het landinrichtingsproject 'Water-Land-Schap' wil Demir landbouwers, bedrijven, lokale overheden en landschapsbeheerders samenbrengen om waterproblemen structureel aan te pakken. Op die manier wil men droogtemaatregelen in de open ruimte realiseren en komen tot een versnelling van terreinrealisaties.

De doelstellingen van het project zijn onder meer een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een sterker landschap en een opvang van teveel aan water. Bij langere periodes van droogte moeten landbouwers en de natuur daarvan gebruik kunnen maken.

'Als we op een andere manier met water, landbouw en landschap willen omgaan, wat door de droogteproblemen meer dan ooit nodig is, moeten we daar als regering ook in investeren', zegt Demir. 'De aanleg van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages en de strijd tegen erosie vergen overleg met iedereen die actief is in de betrokken regio. Als we op lange termijn duurzame resultaten willen boeken, moeten we nu die plaatselijke samenwerkingen op topsnelheid brengen.'

In een eerste fase kent Demir 257.350 euro toe voor zeven gebieden in Vlaanderen: de Herk- en Mombeekvallei, de Barbierbeek, de Vallei van de Aa, de Laakvallei, Ravels, de Westhoek, en Maasvallei en Kempenbroek. De Vlaamse financiering komt overeen met de helft van de kostprijs.

De andere partners leggen daar hetzelfde bedrag bovenop, zodat de projecten samen over 515.200 euro beschikken voor de uitvoering van de demonstratiemaatregelen.

'De strijd tegen droogte en duurzaam waterbeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft samenwerking nodig om te slagen. Hiermee zetten we alvast stappen voorwaarts in verschillende regio's in Vlaanderen met als doel structurele oplossingen voor de lange termijn te realiseren', stelt Demir. 'Door deze verschillende initiatieven, verspreid over Vlaanderen, middelen toe te kennen kunnen ze verder samenwerken aan de waterproblematiek in Vlaanderen.'

