In het decreet dat de Vlaamse toetsen zal invoeren in het onderwijs zal een verbod op de openbaarmaking van de resultaten van de scholen worden opgenomen. Dat zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Dat moet het risico op een ranking tussen scholen, een bezorgdheid in het Vlaamse onderwijsveld, ontmijnen.

De Vlaamse regering voert vanaf het schooljaar 2023-2024 'gevalideerde gestandaardiseerde en genormeerde proeven', in in het onderwijs, kortweg 'Vlaamse' of centrale toetsen. Die moeten voor Nederlands en wiskunde toetsen in hoeverre de leerlingen de eindtermen beheersen en in hoeverre de scholen erin slagen om leerwinst te boeken.

Het onderwijsveld is al enige tijd bezorgd om die toetsen. Dat geldt ook voor CD&V-parlementslid Loes Vandromme en Vlaams Belang-parlementslid Roosmarijn Beckers, die er bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) donderdag over ondervroegen in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Er zijn onder meer zorgen over de mogelijke impact van de resultaten op de scholen, over het feit dat ze beperkt blijven tot twee vakken en over het risico op het ontstaan van een ranking tussen scholen.

Over dat laatste is Weyts duidelijk. 'In het decreet zal een verbod worden ingeschreven op de openbaarmaking van de resultaten van de scholen', antwoordde hij. De Vlaamse regering wil zich daarvoor enten op de regeling die in de Franse gemeenschap al geldt.

Er is een focus op Nederlands en wiskunde omdat die vakken 'de basis zijn voor de verdere onderwijsloopbaan, voor studiesucces en voor de kansen die eenieder krijgt in het onderwijs maar ook op de arbeidsmarkt', zei Weyts, maar dat sluit niet uit dat er later uitgebreid wordt naar andere domeinen.

Bovendien is het de bedoeling dat scholen hun eigen koepelgebonden toetsen - de OVSG-toetsen in het stedelijk en gemeentelijk basisonderwijs en de interdiocesane proeven in het katholiek onderwijs - behouden. 'Die zijn perfect complementair met de Vlaamse toetsen. Ik hoop dat ze in de toekomst verder worden ingezet, het kan de onderwijskwaliteit alleen maar ten goede komen.'

