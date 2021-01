Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) streeft ernaar om na de Paasvakantie weer studenten te ontvangen op de campus. Dat zei hij donderdag in het parlement na een vraag van Brecht Warnez (CD&V).

In het hoger onderwijs is afstandsonderwijs momenteel de norm. Maximaal 10 procent van de campuscapaciteit mag worden benut.

'Ik vind dat we moeten kunnen zeggen dat we elkaar dit academiejaar nog terugzien op de campus, en een mogelijk kantelmoment zit hem in de Paasvakantie. Dat is waar we op mikken', zei Weyts donderdag. Hij heeft het idee naar eigen zeggen al afgetoetst bij virologen, die weliswaar wat terughoudend reageren.

De minister wil ook nadenken over een zogenaamde 'kotbubbel'. 'De huidige coronamaatregelen zijn nogal geënt op een klassiek huishouden en er is weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld kotstudenten of tieners op internaat. We weten dat corona er zwaar op inhakt, zeker door de combinatie met isolatie en eenzaamheid. Daarom willen we graag regels op maat van studenten uitwerken en een positief perspectief kunnen aanbieden.'

Studenten hoger onderwijs hebben nood aan een vooruitzicht, vond ook Brecht Warnez. 'De combinatie van corona en examens treft deze leeftijdsgroep heel erg. Als studenten opnieuw naar de campus komen is het wel belangrijk dat er samen met virologen, studenten en instellingen randvoorwaarden worden vastgelegd', aldus Warnez.

In het hoger onderwijs is afstandsonderwijs momenteel de norm. Maximaal 10 procent van de campuscapaciteit mag worden benut. 'Ik vind dat we moeten kunnen zeggen dat we elkaar dit academiejaar nog terugzien op de campus, en een mogelijk kantelmoment zit hem in de Paasvakantie. Dat is waar we op mikken', zei Weyts donderdag. Hij heeft het idee naar eigen zeggen al afgetoetst bij virologen, die weliswaar wat terughoudend reageren. De minister wil ook nadenken over een zogenaamde 'kotbubbel'. 'De huidige coronamaatregelen zijn nogal geënt op een klassiek huishouden en er is weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld kotstudenten of tieners op internaat. We weten dat corona er zwaar op inhakt, zeker door de combinatie met isolatie en eenzaamheid. Daarom willen we graag regels op maat van studenten uitwerken en een positief perspectief kunnen aanbieden.' Studenten hoger onderwijs hebben nood aan een vooruitzicht, vond ook Brecht Warnez. 'De combinatie van corona en examens treft deze leeftijdsgroep heel erg. Als studenten opnieuw naar de campus komen is het wel belangrijk dat er samen met virologen, studenten en instellingen randvoorwaarden worden vastgelegd', aldus Warnez.