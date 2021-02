Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de tuchtprocedure bij de politie hervormen. Dat heeft ze woensdag gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer, waar ze vragen kreeg over de racistische video waarin twee agentes van de Brusselse politiezone Zuid zich denigrerend en racistisch uitlaten over inwoners van de zone.

De beelden die anderhalve week geleden opdoken dateren van 2018. In de video zijn twee agentes van de politiezone Brussel Zuid te zien die met hun dienstwagen op patrouille zijn in Anderlecht. De twee vrouwen slingeren burgers op straat tijdens hun tocht verschillende verwijten naar het hoofd, gaande van 'makakken' tot 'bende homo's'.

De agentes kregen beide een voorlopige schorsing van een maand, met 25 procent inkomensverlies. De tuchtraad eiste bijkomend een terugzetting naar een lagere weddeschaal. Maar een van de agentes vocht dat aan bij de Raad van State. Doordat zij haar straf drie dagen te laat had gekregen, verviel die. De andere agente verliet inmiddels het Brusselse korps.

Minister Verlinden kreeg woensdag in de commissie verschillende vragen over de kwestie. Ze specificeerde dat de bevoegde tuchtautoriteit in dit geval bij het niveau van de politiezone ligt en niet bij de federale politie. 'Maar het is duidelijk dat dit gedrag onaanvaardbaar is en ik kan het als minister van Binnenlandse Zaken niet accepteren'.

'We kunnen niet vermijden dat er racistische incidenten plaatsvinden bij de politie, maar elk van deze incidenten is er een te veel en het heeft een negatieve uitstraling op alle politieagenten', voegde ze eraan toe. Minister Verlinden pleit voor een 'zero tolerance' tegen dit racisme bij de politie. Ze plant ook een bezoek aan de bewuste politiezone op 24 februari.

De herziening van de tuchtwet die in voorbereiding is, moet een vlottere afhandeling van tuchtzaken garanderen, zegt minister Verlinden. 'De gesprekken hierover met de politiebonden gaan eerstdaags van start.'

Bewustmakingscampagnes

De minister wijst er daarnaast op dat de strijd tegen racisme en discriminatie een belangrijke plaats inneemt in de opleiding van politieagenten en dat er al bewustmakingscampagnes zijn geweest.

De CD&V-politica kreeg woensdag vragen van PTB, PS, Ecolo-Groen, cdH, DéFi, MR en N-VA.' Ik wil mijn verontwaardiging uiten namens de beledigde mensen, die vaak het slachtoffer zijn van dit misbruik', zei parlementslid Nabil Boukili (PTB).

'Wat we te zien kregen, was bijzonder schokkend: makakken, flikkers, dit zijn openlijk racistische en homofobe beledigingen, geuit door twee politieagenten die het uniform dragen en een eed hebben afgelegd', aldus fractieleider van de PS, Ahmed Laaouej. 'Er speelt hier een dieper probleem, dat niet kan worden opgelost door een simpelweg te herinneren aan de regels', waarschuwde François De Smet (DéFI).

Verschillende partijen drongen ook aan op de noodzaak van een voorbeeldige politiemacht in deze coronatijden. Julie Chanson (Ecolo) waarschuwde de minister voor een gevoel dat zou kunnen ontstaan dat 'de politie nooit wordt gestraft voor zulke ernstige feiten'.

