Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vraagt de politie in een omzendbrief om streng te blijven toezien op de opvolging van de coronamaatregelen die de verschillende overheden hebben genomen. Daarnaast wil ze de continuïteit van de werking van de politie verzekeren door de besmettingsgraad bij de ordediensten van kortbij op te volgen.

'De situatie is ernstig. Daarom hebben zowel de federale als sommige lokale overheden strenge maatregelen opgelegd', aldus minister Verlinden. 'Het coronavirus kan enkel gestopt worden als iedereen zich aan die maatregelen houdt. Daarom vraag ik in een omzendbrief aan de politie om zichtbaar in het straatbeeld aanwezig te zijn en van kortbij toe te zien op de opvolging van de maatregelen'.

De Taskforce Geïntegreerde Politie COVID-19 heeft de voorbije maanden de beslissingen van de verschillende overheden samengebracht en vertaald in heldere, uniforme richtlijnen voor de politiemannen en -vrouwen op het terrein. De taskforce is voor de minister 'een mooi voorbeeld van hoe wij, allemaal samen, de strijd tegen het coronavirus aangaan: de federale en lokale overheden, de politiemannen op het terrein, de ondersteunende diensten,...'

In de omzendbrief 94bis, die vrijdag aan de Geïntegreerde Politie wordt overgemaakt, wordt het belang van de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld benadrukt. Regel nummer één blijft tijdens deze crisis, voor iedereen, het gezond verstand gebruiken. Wanneer dat niet gebeurt, wordt gerekend op de politie om de burgers tot de orde te roepen. Minister Verlinden dringt daarom aan bij de politie om zichtbaar op het terrein aanwezig te zijn.

Omdat niemand beschermd is tegen het virus, ook de politiemannen en -vrouwen niet die in de eerste lijn staan en dus uiterst vatbaar voor besmetting zijn, dringt minister Verlinden in haar omzendbrief aan op een snelle opvolging van het uitvallen van politiepersoneel ten gevolge van COVID-19-besmettingen.

Daarnaast wordt gevraagd om eventuele incidenten in het kader van de handhaving snel te rapporteren. Deze rapportage is noodzakelijk om de inzet van het politiepersoneel te kunnen organiseren, stelt Annelies Verlinden nog.

