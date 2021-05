De organisatoren van La Boum 1 en 2 dienden eerder vandaag een aanvraag in voor een derde editie. Maar 'wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar', zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden maandagavond in een mededeling.

L'Abîme, het collectief achter La Boum, wil op 29 mei opnieuw samenkomen in het Brusselse Ter Kamerenbos, en diende daarvoor een aanvraag bij de politie in. Een derde editie van het festival is echter uitgesloten, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

'We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken', aldus de minister. 'Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar. Organisatoren die ter goeder trouw evenementen binnen het toegestaan kader willen organiseren, hebben voldoende mogelijkheden om met de overheden in dialoog te gaan.'

Minister Verlinden benadrukt dat het omwille van de sanitaire toestand vandaag nog niet mogelijk is om in heel grote groepen samen te komen. Maar beetje bij beetje wordt een realistisch perspectief op vrijheid gegeven. 'Met de coronamaatregelen die op 8 mei ingaan, zetten we een volgende stap en geven we een eerste antwoord op deze bekommernis', stelt ze.

Testevenement

'Zo mogen, na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in de buitenlucht georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximum 50 personen', vervolgt de minister.

Ze verwijst tot slot naar de mogelijkheid om geselecteerde en goedgekeurde proef- en pilootprojecten te organiseren. Aanvragen kunnen worden gericht aan het betrokken lokaal bestuur, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een toelating kan geven, na advies van de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, tot afwijking van de regels van het ministerieel besluit.

Maandag leek het even alsof Verlinden overwoog om La Boum 3 te laten doorgaan als testevenement, toen de binnenlandminister in een interview met Het Laatste Nieuws de organisatoren opriep tot dialoog. Maar dat blijkt nu niet het geval te zijn.

'De voorwaarden voor testevenementen zijn streng, omdat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is geen plaats', besluit minister Verlinden. (Belga)

L'Abîme, het collectief achter La Boum, wil op 29 mei opnieuw samenkomen in het Brusselse Ter Kamerenbos, en diende daarvoor een aanvraag bij de politie in. Een derde editie van het festival is echter uitgesloten, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.'We begrijpen de wens van velen om elkaar te ontmoeten. Waar in de huidige situatie geen begrip voor opgebracht kan worden, zijn mensen die in veel te grote groepen samenkomen, de coronamaatregelen niet respecteren en geweld gebruiken', aldus de minister. 'Wat zaterdag in het Ter Kamerenbos is gebeurd, is niet voor herhaling vatbaar. Organisatoren die ter goeder trouw evenementen binnen het toegestaan kader willen organiseren, hebben voldoende mogelijkheden om met de overheden in dialoog te gaan.'Minister Verlinden benadrukt dat het omwille van de sanitaire toestand vandaag nog niet mogelijk is om in heel grote groepen samen te komen. Maar beetje bij beetje wordt een realistisch perspectief op vrijheid gegeven. 'Met de coronamaatregelen die op 8 mei ingaan, zetten we een volgende stap en geven we een eerste antwoord op deze bekommernis', stelt ze.'Zo mogen, na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in de buitenlucht georganiseerd worden voor een zittend publiek van maximum 50 personen', vervolgt de minister. Ze verwijst tot slot naar de mogelijkheid om geselecteerde en goedgekeurde proef- en pilootprojecten te organiseren. Aanvragen kunnen worden gericht aan het betrokken lokaal bestuur, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een toelating kan geven, na advies van de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, tot afwijking van de regels van het ministerieel besluit. Maandag leek het even alsof Verlinden overwoog om La Boum 3 te laten doorgaan als testevenement, toen de binnenlandminister in een interview met Het Laatste Nieuws de organisatoren opriep tot dialoog. Maar dat blijkt nu niet het geval te zijn.'De voorwaarden voor testevenementen zijn streng, omdat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers moeten worden gegarandeerd. Voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum 1 en 2, is geen plaats', besluit minister Verlinden. (Belga)