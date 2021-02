Het afgelopen weekend bleek ook dat de politie niet overal even streng optreedt tegen overtredingen tegen de coronamaatregelen. Minister Verlinden vraagt begrip voor de inschatting van de politie.

'Zij maken telkens een redelijke inschatting van de naleving van de maatregelen. Zij doen dat niet lichtzinnig of at random', aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Toch gaat de CD&V-minister vandaag met de politie bekijken of en waar de richtlijnen moeten bijgestuurd worden.

Ondertussen toont het drukke lenteweekend aan dat de roep om versoepelingen groot is. Minister Verlinden blijft in aanloop van het Overlegcomité van vrijdag echter pleiten voor 'voorzichtigheid'. Volgens de CD&V-minister is de situatie momenteel nog 'onzeker'.

Als er al kan versoepeld worden, dan moet er volgens Verlinden in de eerste plaats aan de jongeren en studenten gedacht worden. Dat heeft Verlinden maandag gezegd in De Ochtend.

Vrijdag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de coronacijfers en de bijhorende coronamaatregelen. In de aanloop naar die vergadering gaan er stemmen op om bepaalde maatregelen te versoepelen. Maar zondag stond minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) al op de rem.

'Zij maken telkens een redelijke inschatting van de naleving van de maatregelen. Zij doen dat niet lichtzinnig of at random', aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Toch gaat de CD&V-minister vandaag met de politie bekijken of en waar de richtlijnen moeten bijgestuurd worden. Ondertussen toont het drukke lenteweekend aan dat de roep om versoepelingen groot is. Minister Verlinden blijft in aanloop van het Overlegcomité van vrijdag echter pleiten voor 'voorzichtigheid'. Volgens de CD&V-minister is de situatie momenteel nog 'onzeker'. Als er al kan versoepeld worden, dan moet er volgens Verlinden in de eerste plaats aan de jongeren en studenten gedacht worden. Dat heeft Verlinden maandag gezegd in De Ochtend.Vrijdag buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de coronacijfers en de bijhorende coronamaatregelen. In de aanloop naar die vergadering gaan er stemmen op om bepaalde maatregelen te versoepelen. Maar zondag stond minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) al op de rem.