Minister Verlinden ontgoocheld over overhandiging brief door ruiters van politie

De federale minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, is “ontgoocheld” dat ruiters van de federale politie donderdag op het defilé voor de Nationale Feestdag een brief met hun grieven hebben overhandigd aan de minister. Dat was tegen de afspraak, zo heeft haar woordvoerster donderdag meegedeeld.

Bij de ruiters van de federale politie heerst ontevredenheid over de vergoeding van de extra verplaatsingskosten die ze moeten maken door de verhuis van de kazernes van Etterbeek naar Rebecq, in Waals-Brabant. De afgelopen weken waren er gesprekken om tot oplossingen te komen. Er werd afgesproken donderdag geen brief aan de minister te overhandigen tijdens het defilé. Die afspraak niet werd nageleefd, zegt woordvoerster Marie Verbeke in de mededeling.

In Wisbecq, een dorp van de gemeente Rebecq, kocht de Regie der Gebouwen een nieuw stallen- en trainingscomplex voor de federale politie te paard. De ruiters, de verzorgers en de paarden krijgen er naar verluidt een moderner onderkomen. De vakbonden ACV en ACOD gaven volgens de woordvoerster twee positieve adviezen over de beleidsmaatregelen voor het personeel. Toch dienden de ruiters deze week een stakingsaanzegging in.