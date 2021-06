Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kreeg woensdagmiddag in de Kamer een actualiteitsdebat over het racistische incident met een gehoofddoekte kassierster in Ninove voor de kiezen.

Verlinden veroordeelde de racistische feiten, maar bleef op de vlakte over de rol van de politie, die het incident volgens het slachtoffer niet ernstig nam. 'Ik had u toch ook graag horen zeggen dat racisme bij de politie ook onaanvaardbaar is', zei Groen-Kamerlid Eva Platteau.

De feiten speelden zich afgelopen vrijdag af op de parking van een supermarkt in het Oost-Vlaamse Ninove. Een kassierster met een hoofddoek werd daar uitgescholden en aangespoord om 'terug naar haar land te keren' en nadien ook nog aangereden, vertelde het slachtoffer in Le Soir. Toen ze klacht ging indienen bij het politiekantoor van Ninove werd ze echter wandelen gestuurd, klonk het in de krant. De vrouw trok daarop naar een politiekantoor in Laken, bij Brussel, waar ze naar eigen zeggen wel verder werd geholpen.

Het incident beroerde vooral in Franstalig België de gemoederen. Kamerleden van cdH, PS, PVDA, Ecolo en DéFI ondervroegen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) er woensdag over in de bevoegde Kamercommissie. Daarna kwamen ook Anja Vanrobaeys (Vooruit) en Eva Platteau (Groen) tussen in het debat.

Verlinden begon met een veroordeling van het racisme dat het slachtoffer moest ondergaan. Die feiten 'hebben geen plaats in onze maatschappij en we moeten er alles aan doen om te vermijden dat dit opnieuw gebeurt', was ze duidelijk.

Misverstand

Over wat er zich in het politiekantoor zelf heeft afgespeeld heeft de minister onmiddellijk contact opgenomen met de korpschef, zei Verlinden daarna. Die heeft de feiten onderzocht en komt tot de conclusie dat het om een misverstand ging aan het onthaal, vertelde ze. De korpschef deed eerder al een soortgelijk verhaal in de pers. 'De medewerkers hebben via de eerste contacten niet kunnen beoordelen hoe ernstig de feiten waren', aldus Verlinden. 'Ze werd niet geweigerd en het klopt ook niet dat ze geen kans heeft gekregen om de feiten te beschrijven, maar op geen enkel moment werd verwezen naar de aanrijding. De vrouw aan het onthaal concludeerde daaruit dat er geen urgentie was en dat het beter was om de zaak grondig te behandelen. Daarom heeft men voorgesteld om een vervolgafspraak te maken om de personen te verhoren en een grondig pv op te maken.'

De Kamerleden, ook die van die meerderheid, namen geen genoegen met die uitleg. 'U veroordeelt de feiten op de parking, maar ik had u toch ook graag horen zeggen dat racisme bij de politie ook onaanvaardbaar is', zei Platteau. 'Uw uitleg heeft mij niet helemaal gerustgesteld. Volgens Vanrobaeys moet het politiekorps in Ninove 'niet naar excuses zoeken, maar excuses aanbieden.'

De korpschef in Ninove wil de jonge vrouw nu graag uitnodigen op gesprek om samen met het onthaalpersoneel een en ander te verduidelijken, zei Verlinden nog. Haar kabinet volgt de situatie verder op, verzekerde ze.

