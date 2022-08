Minister Verlinden donderdag rond de tafel met burgemeesters na drugsgeweld

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zit donderdag om 16 uur samen met de burgemeesters van de grote steden over een wet die de lokale overheden meer slagkracht moeten geven tegen de georganiseerde misdaad. Dat werd woensdag bevestigd door haar kabinet. De vergadering met de burgemeesters komt er na een opstoot van geweld de afgelopen weken in Antwerpen, met verschillende aanslagen op korte tijd.

Minister Verlinden werkt momenteel aan een nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving. Die moet lokale overheden de mogelijkheid geven om in bepaalde sectoren “integriteitsonderzoeken” uit te voeren. Op basis daarvan kan het gemeentebestuur dan de vergunning van een bedrijf of horecagelegenheid weigeren, schorsen of intrekken. De gemeente zou dus de bevoegdheid krijgen een zaak te sluiten indien die in verband kan worden gebracht met illegale activiteiten of het witwassen van geld.

Op federaal niveau komt er daarnaast een nieuwe Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB). Die moet de gemeentes advies geven bij het uitvoeren van de integriteitsonderzoeken. De DIOB zal daarvoor onder meer toegang krijgen tot de gegevens van politie, financiën, strafregisters, enz. Nadat de tekst tijdens de vorige legislatuur al was gepasseerd op de ministerraad, kon die rekenen op kritiek van de Raad van State.

Die wees onder meer op een gebrek aan precisie bij de gebruikte termininologie, onder meer wat betreft de gegevens die door de DIOB mogen worden gebruikt. Minister Verlinden zei woensdag in De Tijd en Le Soir onder meer dat ze het voorstel in september prioritair wil laten behandelen op het kernkabinet.