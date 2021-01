Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wordt er niet genoeg getest op corona. Hij wil ook een systeem uitrollen om afwijkende stalen van reizigers die potentieel besmet zijn te onderscheppen.

In België neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. In de periode van 31 december tot en met 6 januari werden gemiddeld 1777 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een toename met 11 procent in vergelijking met de vorige periode, melt het gezondheidsinstituut Sciensano zondag.

Tijdens de eindejaarsperiode en de daaraan gekoppelde vakantiedagen hebben tot 25 procent minder mensen zich laten testen, zo blijkt. Intussen is het aantal testen weer ogevoerd - tot gemiddeld 33.400 per dag -, maar dat is niet voldoende volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

'We moeten méér testen, benadrukte de minister in De Zevende Dag. 'Bent u wat ziekjes of heeft u een vermoeden van covid? Laat u alstublieft testen', klonk het.

Systeem voor afwijkende stalen

Zaterdag gaf minister Vandenbroucke de opdracht aan de taskforce testing, onder leiding van professor Herman Goossens, om een systeem uit te rollen waardoor reizigers van wie het staal na een coronatest een afwijking vertoont meteen kunnen worden gecontacteerd en de gezondheidsinspectie actie onderneemt. Met een afwijkend staal verwijst de minister naar varianten van het coronavirus, zoals de coronavariant die nu in het Verenigd Koninkrijk circuleert.

Om een afwijking in het staal te zien, hoef je niet het volledige genoom te analyseren, benadrukte de SPA-vicepremier. De PCR-test zelf kan dat al aantonen, zei hij in De Zevende Dag.

In België neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. In de periode van 31 december tot en met 6 januari werden gemiddeld 1777 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een toename met 11 procent in vergelijking met de vorige periode, melt het gezondheidsinstituut Sciensano zondag. Tijdens de eindejaarsperiode en de daaraan gekoppelde vakantiedagen hebben tot 25 procent minder mensen zich laten testen, zo blijkt. Intussen is het aantal testen weer ogevoerd - tot gemiddeld 33.400 per dag -, maar dat is niet voldoende volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.'We moeten méér testen, benadrukte de minister in De Zevende Dag. 'Bent u wat ziekjes of heeft u een vermoeden van covid? Laat u alstublieft testen', klonk het.Zaterdag gaf minister Vandenbroucke de opdracht aan de taskforce testing, onder leiding van professor Herman Goossens, om een systeem uit te rollen waardoor reizigers van wie het staal na een coronatest een afwijking vertoont meteen kunnen worden gecontacteerd en de gezondheidsinspectie actie onderneemt. Met een afwijkend staal verwijst de minister naar varianten van het coronavirus, zoals de coronavariant die nu in het Verenigd Koninkrijk circuleert. Om een afwijking in het staal te zien, hoef je niet het volledige genoom te analyseren, benadrukte de SPA-vicepremier. De PCR-test zelf kan dat al aantonen, zei hij in De Zevende Dag.