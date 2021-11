Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vindt dat er 'dringend' moet ingegrepen worden om de snel stijgende coronacijfers af te remmen. In het VRT-radioprogramma De Ochtend heeft de Vooruit-minister vrijdag gepleit voor meer telewerk na de herfstvakantie en voor minder contacten.

De coronacijfers blijven stijgen en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Ze verzorgen op dit moment bijna 1.900 coronapatiënten en ruim 360 van hen liggen op intensieve zorg. Het is van juni geleden dat dat er zo veel waren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakt zich zorgen. 'We moeten nu dringend actie ondernemen', zo zei de Vooruit-minister in De Ochtend. 'Gelukkig is er de vaccinatie, die beschermt ons tegen een catastrofe. Maar als dit zo doorgaat, dan gaan we door de kritische drempel van 500 mensen op intensieve. Dat is ernstig. We moeten dus onmiddellijk op de rem gaan staan.'

Als het van minister Vandenbroucke afhangt, moeten mensen zich na de herfstvakantie 'echt gaan organiseren om weer te telewerken'. 'Als bedrijven willen doorwerken, schakelen ze best over op telewerk', aldus Vandenbroucke. De Vooruit-minister hamert ook op het gebruik van mondmaskers waar die nodig zijn en pleit voor het verminderen van de contacten, 'zeker voor mensen die wat ouder en kwetsbaarder zijn'. 'Ik weet dat dit een teleurstellende en moeilijke boodschap is, maar we moeten dit onder ogen zien', klonk het.

Uitspraak van UZ Gent is oncollegiaal

Intussen heeft het UZ Gent aangekondigd dat het op intensieve zorg geen bedden meer wil vrijhouden voor coronapatiënten. Minister Vandenbroucke heeft weinig begrip voor die houding. 'Ik begrijp de frustratie in de ziekenhuizen: die is groot, en het is enorm hard. Maar de reactie in Gent biedt geen enkel uitzicht, want de Covid-patiënten gaan komen. Als je geen bedden reserveert, liggen de Covid-patiënten straks op de gang.'

Vandenbroucke wijst er ook op dat de afspraken over het vrijhouden van bedden gemaakt zijn door de ziekenhuizen zelf. 'De afspraken waar we het over hebben, zijn gemaakt door de ziekenhuissector zelf. Als ze het niet samen doen, stort het systeem in elkaar. De reactie bij andere ziekenhuizen dat de uitspraak van UZ Gent nogal oncollegiaal is, is ook juist. Als alle ziekenhuizen zouden reageren zoals men in Gent nu doet, dan stort volgende week ons systeem ineen.'

