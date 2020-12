Er komt één geïntegreerd rapport van Sciensano. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gezegd tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommssie Gezondheid.

Verschillende media meldden recent dat Sciensano sinds het begin van de pandemie twee rapporten publiceert: een voor het grote publiek en een tweede 'vertrouwelijk' rapport, dat enkel bestemd is voor een handvol corona-experts, ministers en gouverneurs.

Dat 'vertrouwelijke' rapport, dat 47 pagina's lang zou zijn in plaats van de 32 van het publieke rapport, bevat onder meer gegevens over het clusteronderzoek. Er zouden ook cijfers in staan over hoeveel reizigers naar België zijn gekomen uit een rode zone.

Wat daar vertrouwelijk aan is?

Vandenbroucke kreeg in het actualiteitsdebat woensdag verschillende vragen over de kwestie. De minister herhaalde dat het gaat om een beslissing die de vorige regering nam in maart. 'Dat zogenaamde vertrouwelijke rapport bevat meer cijfers, meer details. Wat daar vertrouwelijk aan is? Niet veel als u het mij vraagt. Het diende om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheden.' De minister voegde daar aan toe dat het rapport meestal weinig verschilt van het rapport dat bestemd is voor het publiek.

In plaats van de twee rapporten tot nu toe, komt er één geïntegreerd rapport. 'Ik heb naar aanleiding van dat artikel overleg geleegd met mijn collega's en de verantwoordelijken en we hebben beslist dat Sciensano naar één eenvoudige, geïntegreerde presentatie gaat van dat bulletin. Dat vraagt enige inspanning, maar zou klaar moeten zijn in januari', aldus nog de minister.

