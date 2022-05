Minister van Financiën Van Peteghem niet op de hoogte van advies Hoge Raad Financiën

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft geen advies ontvangen van de Hoge Raad van Financiën. “Wij weten van niks”, klinkt het op zijn kabinet. Bij de Hoge Raad zelf luidt het dat het advies nog niet af is.

La Libre pakte dinsdag uit met een advies van de Hoge Raad van Financiën, waarin de contouren worden geschetst van een fiscale hervorming. Er is sprake van een vermindering van de progressiviteit van de belastingen, om zo de lage en middeninkomens te helpen. De kostprijs van 5,7 miljard euro zou worden gecompenseerd door een reeks maatregelen, onder meer een btw-verhoging met één procent. De voorstellen doen alvast de PS steigeren. De partij spreek van een “bezuinigingsbeleid”.

Ook handelsfederatie Comeos reageert ongerust op de voorstellen van de Hoge Raad om de btw op te trekken, en vreest dat consumenten nog meer net over de grens zullen trekken om boodschappen te gaan doen.

Bij minister van Financiën Van Peteghem is men niet op de hoogte van een advies. “We hebben het rapport niet en weten ook niet wat er in staat. De Hoge Raad van Financiën heeft ons geen advies gegeven en we kennen ook de status niet van het document. We weten van niks, hebben geen nota gezien”, aldus een woordvoerster.

Bij de Hoge Raad van Financiën zelf klinkt het dat er inderdaad nog geen advies – over een verlaging van de lasten op arbeid – is. “We zijn er aan bezig. Het is nog niet af, wellicht komt het advies er pas tegen de zomer”, aldus Herman Matthijs, dienstdoend voorzitter van de afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit.