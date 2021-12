Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bepleit de sluiting van alle zeven kernreactoren van ons land. Dat doet ze in een nota aan de kern, op basis van het langverwachte rapport over bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

In de nota stelt de minister voor dat de regering zich houdt aan de geplande kernuitstap in 2025 en dus zoals gepland de kerncentrales sluit. Het verder openhouden van twee kerncentrales verwerpt ze.

Dat geeft immers 'onvoldoende zekerheid qua bevoorradingszekerheid, de kostprijs ervan is op heden onbekend en biedt geen perspectief qua duurzaamheid op het vlak van radioactief afval'. Ze wijst er ook op dat de nucleaire exploitant - Engie Electrabel - herhaaldelijk heeft gezegd dat hij de kernuitstap niet wenst terug te draaien. 'De LTO (levensduurverlenging, nvdr) lijkt dus heel moeilijk te beheersen', klinkt het in de nota.

In tegenstelling tot een verlenging van twee kerncentrales is het CRM-mechanisme - het steunmechanisme voor investeerders dat stroomproducenten een vergoeding geeft voor het beschikbaar stellen van capaciteit - wel beheersbaar, aldus de nota van de Groen-minister. 'De CRM is en blijft een uitdagende piste maar het is beheersbaar.' Dat mechanisme 'geeft voldoende zekerheid qua bevoorradingszekerheid, de prijs is bekend, het systeem heeft een geringe impact op de elektriciteitsprijzen en qua duurzaamheid schrijven de gascentrales zich in in een pad naar nuluitstoot', aldus de nota. Bovendien heeft een ruime waaier aan industriële spelers geparticipeerd aan het systeem.

'Bezorgdheid' over vergunning

Dat neemt niet weg dat er in de nota ook 'bezorgdheid' wordt geuit over het CRM-mechanisme, en meer bepaald over het uitblijven van een vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) weigerde Engie Electrabel een vergunning voor de centrale van 850 MW. Electrabel zelf zegt dat het verkrijgen van een vergunning voor Vilvoorde de eerste prioriteit is. Minister Van der Straten bepleit in de nota een plan B, waarbij de regering zich voorbereidt indien Electrabel daar niet in slaagt. 'Een bijkomend en dus vervroegd controlemoment dient opgenomen te worden in de wet zodat een andere vergunde capaciteit kan worden geselecteerd'.

Heel lang mag de onduidelijkheid niet meer duren voor de minister. 'We hebben nog een tijdsvenster ter beschikking om dat op te lossen. Niet erg lang, maar het is er wel degelijk', klinkt het. Concreet stelt Van der Straeten daarom een verfijning voor van het wettelijk kader van de CRM, met het oog op het garanderen van de bewuste 850 MW capaciteit.

