Minister Van den Heuvel vraagt haatcampagnes tegen klimaatjongeren te stoppen

De opvolger van Joke Schauvliege lanceerde woensdag die oproep na een eerste ontmoeting met vertegenwoordigers van Youth for Climate.

"Ik was verbijsterd toen ik hoorde dat ook deze geëngageerde jongeren overstelpt werden met haatberichten langs diverse kanalen, terwijl ze niets anders willen dan aan de alarmbel trekken en garanties afdwingen voor een ambitieus en resultaatsgericht klimaatbeleid. Daarom deze oproep om de haatcampagnes te stoppen. Met polariseren geraken we nergens. Laat het ons eindelijk terug over inhoud hebben. Deze jongeren laten hun stem horen louter uit eigen engagement", zo verklaarde Van den Heuvel na afloop van het gesprek in een persmededeling.

Van Den Heuvel beloofde een aantal beleidsvoorstellen, die op de website van Youth for Climate zijn verzameld, verder te onderzoeken. Zo toonde hij zich voorstander van de invoering van statiegeld, en beloofde een strikte opvolging van de afspraken die met de verpakkingssector werden gemaakt.

De minister van Omgeving wees er ook op dat een voorstel om 15 miljoen vrij te maken voor het stimuleren van lokale vergroening in ontwikkeling is. Van den Heuvel engageerde zich ook bij zijn Europese collega's te pleiten voor een taks op de luchtvaart, zo blijkt nog uit de mededeling.

Ten slotte beloofde de minister snel met voorstellen te komen om het aanplanten van nieuw bos te versterken, en erkende hij dat het nodig is om het bedrijfswagenpark te vergroenen.

Voor maart staat een nieuwe ontmoeting tussen Van den Heuvel en de klimaatjongeren gepland. Dat gesprek zal plaatsvinden in aanwezigheid van onafhankelijke experten. "We hebben de ambitie om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven betrokkenheid te tonen en de voortgang van het gevoerde klimaatbeleid op een transparante manier te volgen. Dit is alvast een opstap om dat voor jongeren mogelijk te maken", aldus Van den Heuvel.

Van den Heuvel legde begin deze maand de eed af als minister van Omgeving, Landbouw en Natuur. Hij nam de fakkel over van partijgenote Joke Schauvliege, die ontslag nam na omstreden uitspraken over de klimaatbetogingen.