De federale regering kan niet terugkeren op het contract dat met de Amerikaanse producent Lockheed Martin is gesloten voor de aankoop van 34 F-35-gevechtsvliegtuigen. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gezegd in de Kamer. 'Het proces zit in een vergevorderd stadium', zei ze.

Dedonder werd donderdagmiddag in de plenaire vergadering van de Kamer ondervraagd door PVDA-Kamerlid Steven De Vuyst, Guillaume Defossé (Ecolo-Groen) en Georges Dallemagne (cdH) over de F-35-gevechtsvliegtuigen.

Aanleiding zijn de commentaren van de chef van de US Air Force, generaal Charles Brown. Die vergeleek de straaljagers met een Ferrari en leek te suggereren dat de peperdure F-35's niet nodig zijn voor alle opdrachten. Brown leek aan te sturen op een minder gesofisticeerd en goedkoper alternatief, al stuurde hij die communicatie later wel wat bij.

De toenmalige regering-Michel besliste in oktober 2018 om 34 F-35-gevechtsvliegtuigen aan te kopen voor een kostprijs van ongeveer 3,5 miljard euro. De toestellen moeten de verouderde F-16's vervangen.

De regering wil dat contract in elk geval niet annuleren, maakte Dedonder duidelijk. 'Dat zou niet verantwoord zijn.' 'De communicatie van de Amerikaanse autoriteiten kan misschien verontrustend lijken, zeker als we het uit context halen. Maar de US Air Force blijft wel degelijk inzetten op de F-35', zei Dedonder nog. De minister benadrukte ook dat de Amerikaanse autoriteiten bij de F-35-versie die België aankocht nog geen enkel mankement op vlak van veiligheid hebben vastgesteld.

