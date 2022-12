Minister Somers plant ‘war room’ tegen cyberaanvallen op lokale besturen

De Vlaamse overheid gaat een ‘war room’ oprichten om lokale besturen te ondersteunen in hun strijd tegen cyberaanvallen. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. ‘Vlaanderen moet de steden en gemeenten op het moment van een cyberaanval snel kunnen helpen bij het beperken van de schade en het beschermen van de gegevens van onze burgers’, stelt de Open VLD-minister.

Na Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij beweren 557 gigabyte aan data gestolen te hebben en eist losgeld. Weigert Stad Antwerpen te betalen, dan zou het hackerscollectief alle documenten publiceren. Intussen werd ook de stad Diest het slachtoffer van een cyberaanval. Ook daar ondervindt de interne en externe werking hinder. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zijn de cyberaanvallen ‘niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste’.

De Open VLD-minister roept de lokale besturen op een cyber-audit te laten uitveren. Vanuit Vlaanderen zijn er ook middelen voorzien om de lokale besturen te ondersteunen in hun cyberveiligheidsbeleid. “142 lokale besturen hebben zo al op ingetekend op cyber-audits, ik roep de andere 158 op aan om dit ook zo snel mogelijk te doen”, aldus Somers.

Volgens Somers worden de lessen die uit de aanval in Antwerpen kunnen getrokken worden ook al meteen doorgespeeld naar de ICT-dienstverleners van de andere lokale besturen. De lokale besturen krijgen van de Vlaamse overheid ook een checklist met de belangrijkste actiepunten. Somers wil ook in overleg met minister-president Jan Jambon en samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een informatiesessie houden met alle lokale besturen.

Volgens Somers is het ‘niet uitgesloten dat sommige steden en gemeenten nu al gehackt zijn, maar dat de criminelen wachten op het juiste moment om alles plat te leggen’. Op Vlaams niveau moet er daarom een ‘war room’ komen om de lokale besturen te ondersteunen. Het zal gaan om een interfederale war room van waaruit alle communicatie naar lokale besturen zal worden gecoördineerd met een SPOC, een Single Point of Contact voor elk lokaal bestuur.