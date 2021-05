Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft de gouverneur van Limburg de opdracht gegeven de tuchtprocedure te starten tegen Veerle Heeren (CD&V). De burgemeester van Sint-Truiden kwam enkele weken geleden in het oog van de storm terecht toen bekendraakte dat zijzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig waren gevaccineerd tegen het coronavirus.

Na een vooronderzoek besliste Audit Vlaanderen vandaag/woensdag een forensisch onderzoek te starten naar de vaccinatie van Heeren en haar entourage. Audit Vlaanderen is een onafhankelijk controleorgaan. Daardoor staat er geen termijn op zijn onderzoek. Intussen heeft minister Somers de Limburgse gouverneur opdracht gegeven een tuchtonderzoek te starten. Die zal een formeel rapport van zijn tuchtonderzoek voorleggen aan de minister. Dat gebeurt ten vroegste na de publicatie van de forensische audit, zodat alle elementen mee in beschouwing kunnen worden genomen. Het is dan aan minister Somers om een beslissing te nemen.

Heeren moest enkele weken geleden toegeven dat ze vroegtijdig was ingeënt tegen het coronavirus en dat ze bovendien de namen van dertien mensen uit haar directe omgeving had doorgegeven voor een vaccincatie. De Truiense gemeenteraad stemde unaniem dat Heeren de deontologische code heeft overtreden, al behield ze het vertrouwen van de meerderheid. Toch besliste ze een rustpauze in te lassen, waardoor eerste schepen Jelle Engelbosch optreedt als waarnemend burgemeester.

