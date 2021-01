Minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) roept op om niet te panikeren over de evolutie van de coronapandemie en aandacht te hebben voor de jongeren.

Jeholet zei op Bel RTL: 'Ze kunnen ons in het noorden van het land niet altijd opleggen wat we in het zuiden gaan doen (...) Nee, de Franstaligen staan niet onder druk.'

Donderdag vindt een ontmoeting plaats tussen federale ministers en deelstaten over de jeugd. De Franstalige minister-president roept echter vooral op tot kalmte en tot 'objectivering' van de situatie.

'Alarmerende Frank Vandenbroucke'

Hij heeft het ook over federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. 'Ik doe een beroep op de koelbloedigheid, ook op die van de minister van Volksgezondheid. Hij was alarmerend, angstopwekkend zondag. Hij beseft niet welke paniek hij veroorzaakt', aldus Jeholet, verwijzend naar de uitspraken van Vandenbroucke over de rol van scholen bij besmetting.

Jeholet herinnert eraan dat een bijkomende beperking van het schoolbezoek alleen zal gebeuren als 'laatste redmiddel'. Deskundigen 'uit zowel het noorden als het zuiden' bevelen het momenteel niet aan, noch om scholen volledig te sluiten, verzekert hij.

