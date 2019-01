Minister-president Bourgeois wil verlenging termijn bij harde brexit

Nadat premier Theresa May in december vorig jaar de stemming over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie had afgeblazen, moet het Britse House of Commons zich volgende week uitspreken over de deal. Een spannend moment, want bij een 'No' stevenen Groot-Brittannië en de Europese Unie in principe af op een harde brexit zonder akkoord op 29 maart. In het geval van goedkeuring treedt een overgangsfase in werking tot 31 december 2020, of bij verlenging zelfs tot 31 december 2022.

Keuren de Britse parlementsleden volgende week het akkoord af, dan wil Bourgeois van een mogelijkheid in artikel 50 gebruikmaken om de termijn met twee jaar te verlengen. 'Na een negatieve stemming is een 'No Deal'-scenario niet de enige overblijvende optie, maar kunnen er ook nieuwe verkiezingen of zelfs een tweede referendum volgen', aldus de minister-president. 'Hoe dan ook, in het geval van een negatieve stemming, pleit ik in ieder geval voor een verlenging van de onderhandelingstermijn onder Artikel 50 van het EU-Verdrag, zodat extra tijd gegeven wordt om praktische en pragmatische oplossingen te ontwikkelen. Deze optie vereist unanimiteit onder alle EU-lidstaten, ook het Verenigd Koninkrijk.'

Bourgeois maant ondernemers aan om zich voor te bereiden op de Brexit. 'En omdat de situatie momenteel inderdaad nog onduidelijk is, bereidt u zich - minder dan drie maanden voor de huidige deadline - het best voor op de meest extreme versie: een 'No Deal'-scenario.' Op dit moment is er al een meldpunt, maar dat wordt opgeschaald tot een gecentraliseerde 'Brexit Helpdesk'.

Aanvullend zal vanaf 15 januari de Vlaamse Infolijn 1700 operationeel zijn, met informatie en advies voor particulieren. Groot-Brittannië is ontzettend belangrijk voor Vlaanderen. Het is de vierde exportbestemming en de vijfde belangrijkste importeur. Ook voor de haven van Zeebrugge is de Britse markt belangrijk. Zesenveertig procent van de trafiek in Zeebrugge is met Groot-Brittannië, goed voor 5.000 jobs, 500 miljoen euro toegevoegde waarde en 70 lijndiensten per week. Zevenenzestig procent is export, voornamelijk textiel, voeding en wagens

.