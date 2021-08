Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters roept iedereen op om zich op tijd in te schrijven voor het verplichte terugkommoment dat beginnende bestuurders moeten volgen, zes tot negen maanden na het behalen van hun definitieve rijbewijs. Ze wijst erop dat tegen eind september maar liefst 16.000 mensen zo een terugkommoment moeten volgen. Einde juni waren er dat nog 24.000.

Door de coronapandemie bleven de examencentra enkele maanden gesloten. Hierdoor is het extra druk omdat veel mensen het behalen van hun rijbewijs noodgedwongen moesten uitstellen. Die drukte is nu ook merkbaar bij de terugkommomenten. 'Heel wat beginnende bestuurders hebben daarom extra tijd gekregen tot 30 september van dit jaar', zegt minister Peeters. 'Momenteel merken we echter uitstelgedrag: mensen wachten tot het allerlaatste moment om een afspraak te maken voor hun verplichte terugkommoment. Ik vraag daarom aan iedereen om niet te talmen en zich tijdig in te schrijven. Zo vermijd je een toeslag en mogelijke boetes.' Het terugkommoment is een verplichte opleiding van vier uur met als doel de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal jonge bestuurders in ongevallenstatistieken naar beneden te krijgen. Minister Peeters wijst erop dat bij één op vijf ongevallen een jonge bestuurder is betrokken. Het terugkommoment bestaat uit een praktisch gedeelte en een groepsgesprek over onder meer verkeersattitude. Beginnende bestuurders kunnen het terugkommoment volgen bij 24 erkende instellingen op 28 verschillende locaties, verspreid over heel Vlaanderen. De kostprijs bedraagt 103 euro. De kandidaten krijgen een herinneringsbrief in de bus, maar kunnen ook via 'Mijn Burgerprofiel' weten wanneer ze in aanmerking komen voor het terugkommoment. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat deze maand ook campagne voeren op sociale media.