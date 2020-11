Minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir (SP.A) maakt 350.000 euro vrij voor projecten waarmee vijf steden eenzaamheid proberen tegen te gaan.

Minister van Grootstedenbeleid Meryame Kitir (SP.A) wil projecten tegen eenzaamheid in grote steden financieel steunen. Dat heeft de minister maandag bekendgemaakt in de Kamer, bij de voorstelling van haar beleidsnota. Eenzaamheid is een probleem dat zich vooral in de steden stelt en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben dat probleem wellicht alleen maar vergroot.

Uit de jaarlijkse geluksenquêtes van de UGent en levensverzekeraar NN blijkt dat de helft van de Belgen met eenzaamheid kampt. In dit coronajaar is eenzaamheid zelfs de grote negatieve uitschieter. Studies tonen dat eenzaamheid niet alleen mentaal weegt, maar ook fysieke gevolgen heeft.

'Sinds vrijdag weten we dat het ook sobere en ingetogen feestdagen zullen worden. Dat laat des te meer plaats om aandacht te hebben voor anderen en voor de situatie waarin we ons nu allemaal bevinden', zegt minister Kitir.

Corona en de bijbehorende maatregelen maken dat meer mensen met eenzaamheid kampen. 'Nog nooit hebben zoveel mensen zich zo alleen gevoeld als nu. In onze grootsteden wellicht nog meer dan elders en bovendien meer verdoken, omdat de sociale controle gewoon minder groot is', weet de SP.A-politica.

Daarom maakt Kitir 350.000 euro vrij om de vijf grootste steden - Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik en Gent - te ondersteunen in de strijd tegen eenzaamheid. Elk van die vijf steden heeft projecten ingediend om eenzaamheid tegen te gaan en om mensen uit hun isolement te halen. Ze krijgen nog dit jaar elk 70.000 euro.

Zo mikt Antwerpen met verschillende projecten op het mentale welzijn van jongeren en jongvolwassenen in kwetsbare situaties. In Gent ontwikkelen ze dan weer een digitaal loket om de behoeften van verschillende doelgroepen samen te brengen om daar zo - vanuit de stad - coherent op in te spelen.

In Brussel versterkt Kitir onder mee de werking van buurthuizen en een centraal oproepnummer die voor senioren een luisterend oor zijn. In Charleroi ontwikkelen ze een platform dat vrijwilligers koppelt aan inwoners die hulp nodig hebben. Luik tot slot heeft een traject uitgerold dat inzet op het welzijn van studenten, niet het minst omdat de examens in aantocht zijn. (Belga)

