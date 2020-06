Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) ruziet met de energieregulator CREG over steunmaatregelen voor de bouw van nieuwe gascentrales, die de sluiting van de kerncentrales mogelijk moeten maken. De CREG vreest dat dat de consument het gelag zal betalen.

Het dispuut tussen Marghem en de energiewaakhond werd duidelijk tijdens een lange hoorzitting in de bevoegde Kamercommissie.

Volgens de wet gaan de kerncentrales in België in 2025 dicht. Om de bevoorrading te garanderen, werkte de voormalige regering-Michel een steunmechanisme (CRM) uit voor gascentrales. Er worden met die steun nieuwe gascentrales gebouwd.

Dat steunmechanisme zal een impact hebben op de elektriciteitskost. Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, zou die kost zowat 21 euro per jaar bedragen voor een gezin met een gemiddeld verbruik en 31 euro voor grootverbruikers. De CREG schat de kost hoger in: 38 euro voor een gemiddeld verbruik en 56 tot 86 euro voor wie veel verbruikt.

'Cavalier seul'

'Zonder mechanisme dat de kosten beperkt, zou het CRM een hoge impact kunnen hebben op de factuur van de consument', zei CREG-directeur Andreas Tirez in de Kamer. De CREG vindt dat er een nieuwe simulatie moet komen en dat de strategische reserve behouden moet blijven.

Marghem meent dat de CREG 'cavalier seul' speelt en enkel gelijk wil krijgen. Volgens de minister zorgt de CREG voor juridische onzekerheid, terwijl het CRM op een brede steun in het parlement kon rekenen. 'Ik weet hoe ik dit soort problemen moet oplossen en zal er de conclusies uit trekken.' De tijd dringt voor het steunmechanisme. Volgend jaar moet er een eerste aanbesteding komen. De regering heeft de uitvoeringsbesluiten al uitgewerkt en voorgelegd aan de Europese Commissie, die van de Belgische regering wil weten hoe het steunmechanisme gefinancierd zal worden. De MR, de partij van minister Marghem, heeft in de Kamer een resolutievoorstel ingediend om van de CRM een openbare dienstverplichting te maken.

