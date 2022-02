Minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) wil bekijken hoe ze de elektronische wegwerpsigaret kan verbieden. Dat heeft ze dinsdag verklaard in de Kamer, waar ze een vraag kreeg van haar partijgenote Séverine de Laveleye.

De elektronische wegwerpsigaret wint aan populariteit in ons land. Het is goedkoper dan de niet-wegwerpbare variant, en mikt met zijn kleurrijke verpakking en ditto smaakjes vooral op adolescenten. Volgens minister van Leefmilieu Zakia Khattabi zijn heel wat ouders en experten daar bezorgd over, omdat de wegwerpsigaret toch al gauw twee procent nicotine per trek bevat, en zo een opstap kan zijn naar een tabakverslaving.

Maar daarnaast zijn er ook effecten op het milieu. De sigaret bevat heel wat plastic en ook een kleine lithiumbatterij, en is dus niet geschikt voor het huisvuil, laat staan voor de natuur, waarschuwde Khattabi dinsdag in de Kamer. De Ecolo-minister heeft haar administratie nu gevraagd om te bekijken hoe de elektronische wegwerpsigaret verboden kan worden op de Belgische markt. Dat zal gebeuren in coördinatie met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), zei ze.

Khattabi wil de problematiek ook bespreken met de andere Europese collega's, zodat actie kan worden ondernomen op EU-niveau. 'Ik wil daarin een voortrekkersrol spelen', klonk het.

