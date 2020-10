Mathias Bienstman, beleids- en projectcoördinator bij de Bond Beter Leefmilieu, gaat aan de slag op het kabinet van kersvers minister van Milieu en Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo). Dat kondigt hij zelf aan op Twitter. Bienstman gaat er de beleidscel klimaat leiden.

Eerder koos Khattabi met UGent-professor Bernard Mazijn ook al voor een Nederlandstalige kabinetschef. Een 'bewuste keuze', zei ze toen. 'Het lijkt me normaal om op federaal niveau over een tweetalig kabinet te beschikken. Daarnaast is het ook een signaal aan Vlaanderen, waarmee ik nauw wil samenwerken.'

Minister @KhattabiZakia heeft me gevraagd om de beleidscel klimaat op haar kabinet te leiden.



Na een goede kennismaking gisteren met haar en kabinetschef @goingforsd, heb ik beslist om het te doen. Vanaf maandag ga ik aan de slag.



Dank voor het vertrouwen. — Mathias Bienstman (@MathiasB9) October 9, 2020

